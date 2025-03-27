花椰菜少吃！醫師教你預防胃脹氣　「5不3要原則」請牢記

▲花椰菜營養豐富，但容易產氣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

一吃飽飯就覺得胃會悶悶、鼓鼓的不舒服嗎？這種難受的感覺就是胃脹氣，每個人消化道都會製造氣體，但如果氣體沒有排出、累積過多，就可能就會引發不適，聽聽鄭丁靚醫師教你如何預防，「5不3要」原則一次搞懂。

#細嚼慢嚥不過量

吃太快或吃太多，容易讓大量空氣一起吞進胃裡，增加腸胃的氣體累積，而食物沒有咀嚼完全進入腸胃後更難消化，也容易產生多餘氣體。

#少吃炸物甜食

高油脂的炸物會延長胃排空時間，讓食物在胃裡停留太久，增加脹氣風險，而甜食（特別是高果糖的甜點或加工食品），容易讓腸道內的細菌發酵，產生更多氣體。

#避免氣泡、碳酸飲料

氣泡水、汽水、啤酒等碳酸飲料本身就含有大量氣體 ，喝下等於直接往胃裡灌氣，容易讓肚子瞬間鼓起，甚至引發胃脹痛的問題。

#少吃產氣食物

豆類、花椰菜、洋蔥、蘿蔔、地瓜等雖然營養豐富 ，但它們的膳食纖維與難消化的碳水化合物會在腸道中發酵，產生大量氣體，如果你的腸胃較敏感，吃多了就容易感到不適。

#乳糖不耐者，改喝發酵乳製品

有些人天生缺乏乳糖分解酶，喝牛奶後乳糖無法被消化，反而會在腸道內發酵產氣，導致胃脹、腹瀉等不適，如果你有這種情況，可以選擇優格、起司等發酵乳製品，或改喝無乳糖牛奶，減少腸胃負擔。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了避免讓胃脹氣找上門，平時也可以透過養成好習慣，幫助腸胃更順暢、減少積氣。

1.補充水果與好菌

奇異果、木瓜、鳳梨中的酵素可幫助消化，調節消化功能，減少氣體滯留，另外無糖優酪乳或優格含有益生菌，能調整腸道菌叢環境。

2.培養運動習慣

適度運動，尤其是有氧運動如快走、瑜珈、慢跑等，可以促進腸胃蠕動，加速氣體排出、避免脹氣悶在肚子裡，如果吃完飯後覺得胃部不舒服，可以輕鬆散步10-15分鐘，幫助消化。

3.不用嘴巴呼吸

很多人無意間習慣用嘴巴呼吸，這會讓大量空氣直接進入胃部，增加胃脹氣的機率，尤其有鼻塞、過敏問題，應先想辦法改善過敏症狀，正確使用鼻子呼吸，不僅能減少吞氣，還能讓呼吸更順暢。