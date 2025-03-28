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9款平價雨鞋推薦！果凍涼鞋Lisa也穿過、韓國小眾品牌必收藏

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

出門前看氣象報告說今天會下雨，穿什麼雨鞋才不心疼又能保持時髦呢？以下9款平價雨鞋的人氣選擇，一起來筆記。

不管是梅雨、颱風、鋒面或是東北季風……對於三不五時就必須面對雨天的台灣居民來說，鞋櫃必備的是不怕髒、耐穿又好看的雨鞋。雖然一雙高端的精品雨鞋在外型與功能性上都絕佳，值得投資收藏，但下雨天真的沾上泥濘時，還是令人非常心疼啊！如果你也在尋覓一雙價格平實又能為日常穿搭增添時髦度的雨鞋，今天這條盤點清單必須筆記起來！

9款平價雨鞋盤點

Rockfish

誕生於英國倫敦、卻在韓國爆紅，讓韓妞搶著排隊的Rockfish，正是以製作雨鞋起家，他們家的雨靴採用一體成形的橡膠，低飽和純色設計加上胖胖圓潤的輪廓，顯得特別俏皮可愛，且從筒高長度到顏色都有多種選擇，難怪能收服這麼多女孩的心。

Mac Moc

韓國製鞋品牌Mac Moc掌握時尚流行女鞋的趨勢，他們家的雪靴系列頗受歡迎，當中也不乏雨鞋的設計。Mac Moc的雨鞋曾與蔡秀彬代言服飾品牌City Breeze推出聯名雨靴，不只色系可愛，還可以另外加入珍珠鏈條的裝飾，與其他品牌做出區別。

Chubasco

以編織涼鞋聞名的Chubasco，推出多巴胺色系的雨鞋系列，立刻成為品牌的人氣款，側邊橢圓形標誌帶來些許美式風格，溫柔俏皮的色調則顯得韓味十足。

TAW&TOE

曾到韓國旅遊便會發現，街上型男美女很喜歡穿著夾腳拖鞋，並能搭配得時尚。小眾品牌TAW&TOE的人字拖鞋便頗受歡迎，不過他們家的雨鞋更是編輯想推薦的！TAW&TOE雨靴有著如同麵包一樣的輪廓，形似潮流圈火紅的「原子小金剛紅靴」，不過它的曲線更為包覆雙腳、修飾腿型，穿起來自帶焦點！

Melissa果凍涼鞋

BLACKPINK Lisa曾穿過的Melissa果凍涼鞋，也是雨天或是玩水時的好選擇。Melissa的果凍涼鞋其特殊的質地能防水、不刮腳、清洗方便，鏤空設計也能防止濕氣悶住，不下雨時搭配襪子還能穿出不一樣的時髦風格。

Crocs洞洞鞋

Crocs洞洞鞋一直以來都有一派擁護者，有些人無法接受它的外型，但舒適的腳感卻讓許多人一試成主顧，加上韓星們像是Jennie、秀智……在私服中穿過造成的影響力，以及豐富的聯名款式、自由搭配的扣飾，都讓Crocs的聲勢水漲船高，不論晴天、雨天都能作為穿搭的亮點。

Mardi Mercredi厚底鞋

小雛菊Mardi Mercredi不只有多樣的服裝、配件，鞋款設計也很可愛，其中一款厚底鞋能夠成為雨天穿搭的好夥伴，厚底的防水台踩過水坑也無須害怕，整雙EVA材質輕盈又不怕濕，上方還有代表性的小雛菊鉚釘。

adidas adiFOM雨靴

adidas adiFOM厚底休閒鞋系列運用特殊鞋底科技打造防水、柔軟的特型，其中包含了一雙厚底雨靴，於基礎的工作靴鞋型加入Superstar經典的貝殼鞋頭紋路，並帶來粉嫩俏皮的顏色選擇。

Aigle

來自法國的國民品牌Aigle以手工100%天然橡膠靴著稱，擁有齊全多樣的設計選擇，如果看了很多都還是找不到心儀的款式，這裡一定能找到你喜歡的版型與花樣。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 「分趾紅底鞋」誕生！Christian Louboutin x Maison Margiela聯名系列一次看

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雨鞋, 雨季, 雨天, 穿搭

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