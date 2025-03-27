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覆盆莓香氣滿滿！香奈兒推出CHANCE「紫色霓幻香水」

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▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲香奈兒經典CHANCE系列加入新成員。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春暖花開，香奈兒CHANCE系列迎來第5款香氛，紫色霓幻香水揉合果香和花香，給人鮮明燦亮的感受，而嬌蘭也推出幸福永駐鈴蘭淡香水鎏金縷珠蜂印瓶，藝術家 Yann Philippe 結合工藝與人工智慧，歌頌溫暖春日復甦。

香奈兒CHANCE系列迎來第5款香氛-CHANCE紫色霓幻香水，繼黃色、粉色、綠色及橙色後，緊接而來的是帶有魔力且輕盈，洋溢神秘與高貴氣息的紫色，在旺盛的能量中流露一股叛逆，隱藏著豐富層次與耀眼吸引力。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲格拉斯的玫瑰天竺葵。

紫色霓幻香水出自品牌專屬調香師奧利維耶·波巨之手，其花果調芬芳孕育出燦爛迷人的神秘氛圍，揉合充滿氣泡感的覆盆莓香氣，在清爽水果、玫瑰與紫羅蘭香調的烘托下展開，接著帶出由香奈兒在格拉斯培育的玫瑰天竺葵，勾勒中調獨具魅力的優雅花香，尾韻交織淡雅雪松與白麝香，伴隨一抹別緻的粉質鳶尾花香撲鼻而來。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲CHANEL CHANCE 紫色霓幻香水，50ml，4,950元。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲香奈兒調香師奧利維耶．波巨。

奧利維耶．波巨表示，我希望能以一種創新且前所未有的香調，打造出標誌性的清新感。我屬意的是紅色水果香調，特別融入了覆盆莓的香氣，是CHANCE系列中果香最為馥郁的，因此能帶來開香即撲鼻的舒適與優雅感受，同時伴隨著鮮明的燦亮氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 幸福永駐鈴蘭淡香水 鎏金縷珠蜂印瓶，125ml，29,500元。（全球限量4,225瓶）

嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水不僅是一款香水，更體現了嬌蘭將擁有數百年歷史的傳統融入其珍貴的遺產之中。2025 年，嬌蘭再次推出大膽版本的蜂印瓶，向這朵春日花朵致敬。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲藝術家楊．飛利浦。

這款前所未有的復刻版香水瓶，結合了傳統與前衛，藝術家楊．菲利普（Yann Philippe）將卓越的工藝與人工智慧的運用相結合，使嬌蘭傳奇香水瓶更顯突出。玻璃瓶中盛裝著蒂埃里．瓦塞（Thierry Wasser）創作的香水，在精緻的花香中展現耀眼的清新感，茉莉與玫瑰完美和諧地交織在一起。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲調香師 蒂埃里．瓦塞。

配方大師巧妙地平衡刺鼻的葉綠素與花朵的清新香氣，將柔和香甜的氣息融入鈴蘭淡香水中。這些香氣讓人聯想到樹葉、樹液和灌木叢，瞬間帶來一陣清新感，由蒂埃里．瓦塞精心挑選的小花茉莉和玫瑰原精，其萃取物細緻而純粹，宛如一張春天的畫布，承載著奢華的花卉原料，豐富了香氣層次。

關鍵字：

香奈兒, 嬌蘭, 香水, 春日, 藝術

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