楊謹華與男神李鐘碩同框！「立刻購入鞋」搶逛FERRAGAMO台北101新店

記者鮑璿安／台北報導

韓星李鐘碩、女星楊謹華今27日同台出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動，兩人同框相當養眼，楊謹華見到男神也搶先握手互動，而她此次身穿2025春夏系列中的不對稱剪裁的針織洋裝現身，並搶先一步開箱新店，也忍不住消費，透露已經立刻購入了一雙鞋。





▲台北101董事長賈永婕(左起)、李鐘碩、楊謹華出席FERRAGAMO台北101新店開幕。（圖／記者李毓康攝）



楊謹華開心表示：「剛剛逛完已經購入了一雙鞋，因為覺得非常實穿」。而她對今天的造型也相當滿意，「是品牌最著名的優雅剪裁，也跟我平常打扮不謀而合，我腳上的芭蕾舞鞋也是亮點，有一點跟所以讓腳比較修長」，她腳上的Heeled sandal with ribbon鞋款展現了與現代極簡主義相呼應的芭蕾故事，成為本季的重點單品，其他款式如流蘇提花穆勒鞋與幾何短靴也都是矚目之作。





▲楊謹華愛不釋手的是手上的粉色Soft 全新包款。（圖／記者李毓康攝）

此外，讓她愛不釋手的是手上的粉色Soft 全新包款，她開心介紹：「包款廓形是我自己很喜歡的，有三種背法，可以側背跟斜背，不管你去重要場合或是休閒都可以。」而她這受邀與李鐘碩、台北101董事長賈永婕同台，留下難得一見的同框畫面，她也特別與李鐘碩握手，近距離一睹男神風采。





▲FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間 。（圖／品牌提供）





▲2025春夏推薦單品。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間，與陳列的2025春夏系列作品相互契合，同時推出貴賓專屬的壓印服務。2025 春夏系列中，創意總監Maximilian Davis深入探索 Ferragamo與芭蕾舞的歷史，標誌性 Hug 手袋經過柔化和改造，其單手柄設計與柔軟皮革輕鬆地突顯出其結構，或搖身一變成為全新的手拿包。Foulard 手袋的形狀靈感來自圍巾的垂墜感，像兩件式的半圓形Hobo手提袋則懸掛在 Gancini 皮革鏈條上。





▲TORY BURCH台北101精品店延續紐約旗艦店的空間設計概念，推薦單品T Monogram系列 。（圖／品牌提供）

而TORY BURCH台北101精品店也嶄新開幕，延續紐約旗艦店的空間設計概念，木質元素貫穿整體空間，包括以知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙、訂製綠色簇絨地毯、紋理牆面與黃銅元素交織出豐富層次，詮釋品牌標誌性的現代優雅風格。店內陳列完整的成衣系列，以及嶄新包款、配件與鞋履，春夏推薦款式莫過於經典的T Monogram系列，以滿版印花注入可愛的氣球包，也同時帶來水桶包、丹寧化妝包等。