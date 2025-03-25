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今天開始不嫌遲！5個方法養出「易瘦體質」　夏天前一定瘦下來

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▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲飲食控制是最快的養瘦方式。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來天氣轉熱，肚子上的肉肉還是不動如山，體重和體脂高的讓人心煩，與其放棄，不如從現在開始努力還來的及，盤點養出易瘦體質的5大原則，從今天起一起來實踐！

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#合理控制熱量攝取

要保持易瘦體質，重要的是保持熱量攝取和消耗之間的平衡。建議根據個人的年齡、性別、身高和活動水平來確定每日所需的熱量攝取量。透過控制飲食中的熱量攝取，可以有效控制體重，從而養成易瘦體質。

#選擇低糖飲食

過多的糖分攝取是導致體重增加的主要原因之一。過量的糖分會轉化為脂肪儲存在體內，增加體重。因此，建議減少糖分攝取，選擇低糖或無糖的飲食。可以選擇吃新鮮水果代替喝果汁，減少飲料中的糖分，例如選擇喝純水或茶。

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#增加蛋白質攝取

蛋白質是身體燃燒卡路里的主要燃料，同時也有助於增加肌肉質量。增加蛋白質攝取可以提高新陳代謝率，使身體更容易燃燒脂肪。建議選擇優質的蛋白質來源，如雞胸肉、魚、豆腐、蛋白質粉等，並合理控制攝取量。

#多攝取膳食纖維

膳食纖維有助於增加飽足感，降低食物的能量密度，同時也有助於促進腸道健康。多攝取蔬菜、水果、全穀食品等富含膳食纖維的食物，可以幫助控制食慾，減少飲食中的高熱量食物攝取。

▲▼養成「易瘦體質」5個原則　讓你在夏天前瘦下來 。（圖／Unsplash）

#適量運動

運動是養成易瘦體質的關鍵，可以增加卡路里消耗，幫助燃燒脂肪，同時也有助於塑造身材。建議每周進行至少150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、游泳、慢跑等，並進行定期的肌肉訓練，以增加肌肉質量。

總結來說，要養成易瘦體質，需要注意控制熱量攝取，減少糖分攝取，增加蛋白質攝取，多攝取膳食纖維，並進行適量的運動。這些原則的結合可以幫助建立健康的飲食和運動習慣，並逐漸養成易瘦體質。

關鍵字：

瘦身, 易瘦體質, 燃脂, 健康飲食, 運動

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