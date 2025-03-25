Gucci頂級訂製展全球首站在台灣！350萬珠飾禮服、珍稀皮革包驚艷展出

記者鮑璿安／台北報導

為滿足高端客群需求，今年《Gucci 頂級訂製展》獨步全球搶先在台灣盛大登場，以義大利生活美學為靈感，帶來全新訂製禮服系列、頂級珍稀皮革包款、精緻珠寶以及旅行世界系列，4大亮點盡顯品牌精湛工藝，《ET FASHION》也搶先直擊現場，以下為大家細說當中的極致美學。

全新訂製禮服系列





▲Gucci全新訂製禮服系列成為品牌展現奢華工藝的嶄新起點，主題延續2025倫敦早春時裝大秀各種輕盈唯美的禮服。（圖／品牌提供）





▲當中義大利設計工坊耗時3千小時的手工珠飾上衣，價值約350萬元台幣。（圖／品牌提供）

Gucci全新訂製禮服系列成為品牌展現奢華工藝的嶄新起點，主題延續2025倫敦早春時裝大秀各種輕盈唯美的禮服，融合細緻刺繡、剪裁、皮革工藝亮點打造13套晚裝，一字排開的漸層色調雪紡禮服如同置身春日花園。當中義大利設計工坊耗時3千小時的手工珠飾上衣，價值約350萬元台幣，以垂墜流蘇詮釋出經典格紋圖案，在走動之間產生靈動美感，採用了各式玻璃材質，不同顏色的刻面寶石、串珠和管珠，營造閃耀奪目的視覺效果。

蘊含童真稚氣的花卉成為本次服飾的主軸之一，透過3層刺繡手法，以蕾絲紗為基底，並疊加第二層花朵刺繡，最後運用立體雛菊覆蓋，只為呈現每一朵花卉栩栩如生自然盛開的模樣；另也以激光切割花卉為靈感呈現了相對日常的刺繡套裝。以上服裝皆會由訂製專家為貴賓現場量身，再將身形檔案交由義大利總部的製衣師傅手工裁縫製作。

喜馬拉雅鱷魚皮珍稀首次展出美麗沙漠色系列

頂級珍稀皮革也在本次展覽之中現蹤，出自義大利佛羅倫斯Gucci Art Lab專業工匠之手，展出全球只有一件的珍稀皮革包款，喜馬拉雅鱷魚皮珍稀更首次展出數款罕見的美麗沙漠色系列，每顆包款皆有獨一無二的絕美漸層色澤。許多經典款式例如黛安娜王妃青睞的Diana竹節包、Bamboo 1947 小型手挽袋都以珍稀皮革呈現煥發新生，而鱷魚皮革在選擇上可說是萬中選一，不僅完整無瑕疵的皮料取得不易，製作過程也處處考驗工匠的技術，一款手袋就至少消耗2張皮料。此次也同場加映春日粉彩色系，以及手工水晶鑲嵌珍稀皮革包款，嘉賓不光能夠更能近距離欣賞頂級工藝之美，也可透過專屬訂製服務提供數十種珍稀皮革與包型選擇。

經典元素HORSEBIT「馬銜鍊」珠寶

在精緻珠寶系列部分，以FLORA「花卉」、品牌經典元素HORSEBIT「馬銜鍊」及去年首次亮相於高級珠寶中的全新符碼EVERLASTING G「永恆G」三大設計主題，部分耳環作品不僅可當成長墜飾，更可依照造型或心情需求將墜飾向後收折改為俐落單圈耳飾，以流暢的幾何線條搭配閃耀鑽石加以點綴，展現歷久不衰的奢華魅力。

收藏珍貴腕表及珠寶的硬箱

品牌的起點從旅行開始，展場展示多款旅行所需的物件，各種不同尺寸的GG Supreme旅行袋、香檳箱、化妝箱、硬箱和拉桿行李箱，搭配品牌標誌性的GG緹花及象徵馬術文化的Web綠紅綠織帶。亮點在於收藏珍貴腕表及珠寶的硬箱，更有兒童行李硬箱，皆可依據需求客製並向義大利訂購，部分款式可在內部皮標、肩背帶或吊牌上製作個人化烙印。

同場加映

同時，1958年藝術大師索爾斯坦伯格在世博會上創作了震撼人心的壁畫《The Americans》，橫跨數十載，比利時皮件品牌 Delvaux將畫作帶到巴黎時裝周呈現，以壁畫中的三件作品作為亮點，且資助了修復工作，《Downtown - Big City》捕捉到了城市生活的脈搏，以及云云都市人的躍動活力；《Cocktail Party》、《Main Street - Small Town》帶大家深入美國文化，見證時尚與藝術的緊密結合。