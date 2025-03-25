fb ig video ETtoday search mobile

Gucci頂級訂製展全球首站在台灣！350萬珠飾禮服、珍稀皮革包驚艷展出

>

記者鮑璿安／台北報導

為滿足高端客群需求，今年《Gucci 頂級訂製展》獨步全球搶先在台灣盛大登場，以義大利生活美學為靈感，帶來全新訂製禮服系列、頂級珍稀皮革包款、精緻珠寶以及旅行世界系列，4大亮點盡顯品牌精湛工藝，《ET FASHION》也搶先直擊現場，以下為大家細說當中的極致美學。

全新訂製禮服系列

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci全新訂製禮服系列成為品牌展現奢華工藝的嶄新起點，主題延續2025倫敦早春時裝大秀各種輕盈唯美的禮服。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲當中義大利設計工坊耗時3千小時的手工珠飾上衣，價值約350萬元台幣。（圖／品牌提供）

Gucci全新訂製禮服系列成為品牌展現奢華工藝的嶄新起點，主題延續2025倫敦早春時裝大秀各種輕盈唯美的禮服，融合細緻刺繡、剪裁、皮革工藝亮點打造13套晚裝，一字排開的漸層色調雪紡禮服如同置身春日花園。當中義大利設計工坊耗時3千小時的手工珠飾上衣，價值約350萬元台幣，以垂墜流蘇詮釋出經典格紋圖案，在走動之間產生靈動美感，採用了各式玻璃材質，不同顏色的刻面寶石、串珠和管珠，營造閃耀奪目的視覺效果。

蘊含童真稚氣的花卉成為本次服飾的主軸之一，透過3層刺繡手法，以蕾絲紗為基底，並疊加第二層花朵刺繡，最後運用立體雛菊覆蓋，只為呈現每一朵花卉栩栩如生自然盛開的模樣；另也以激光切割花卉為靈感呈現了相對日常的刺繡套裝。以上服裝皆會由訂製專家為貴賓現場量身，再將身形檔案交由義大利總部的製衣師傅手工裁縫製作。

喜馬拉雅鱷魚皮珍稀首次展出美麗沙漠色系列

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

頂級珍稀皮革也在本次展覽之中現蹤，出自義大利佛羅倫斯Gucci Art Lab專業工匠之手，展出全球只有一件的珍稀皮革包款，喜馬拉雅鱷魚皮珍稀更首次展出數款罕見的美麗沙漠色系列，每顆包款皆有獨一無二的絕美漸層色澤。許多經典款式例如黛安娜王妃青睞的Diana竹節包、Bamboo 1947 小型手挽袋都以珍稀皮革呈現煥發新生，而鱷魚皮革在選擇上可說是萬中選一，不僅完整無瑕疵的皮料取得不易，製作過程也處處考驗工匠的技術，一款手袋就至少消耗2張皮料。此次也同場加映春日粉彩色系，以及手工水晶鑲嵌珍稀皮革包款，嘉賓不光能夠更能近距離欣賞頂級工藝之美，也可透過專屬訂製服務提供數十種珍稀皮革與包型選擇。

經典元素HORSEBIT「馬銜鍊」珠寶

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

在精緻珠寶系列部分，以FLORA「花卉」、品牌經典元素HORSEBIT「馬銜鍊」及去年首次亮相於高級珠寶中的全新符碼EVERLASTING G「永恆G」三大設計主題，部分耳環作品不僅可當成長墜飾，更可依照造型或心情需求將墜飾向後收折改為俐落單圈耳飾，以流暢的幾何線條搭配閃耀鑽石加以點綴，展現歷久不衰的奢華魅力。

收藏珍貴腕表及珠寶的硬箱

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

品牌的起點從旅行開始，展場展示多款旅行所需的物件，各種不同尺寸的GG Supreme旅行袋、香檳箱、化妝箱、硬箱和拉桿行李箱，搭配品牌標誌性的GG緹花及象徵馬術文化的Web綠紅綠織帶。亮點在於收藏珍貴腕表及珠寶的硬箱，更有兒童行李硬箱，皆可依據需求客製並向義大利訂購，部分款式可在內部皮標、肩背帶或吊牌上製作個人化烙印。

同場加映

▲▼「比利時愛馬仕」招牌Brillant包變軟更輕盈 。（圖／品牌提供）

▲▼「比利時愛馬仕」招牌Brillant包變軟更輕盈 。（圖／品牌提供）

同時，1958年藝術大師索爾斯坦伯格在世博會上創作了震撼人心的壁畫《The Americans》，橫跨數十載，比利時皮件品牌 Delvaux將畫作帶到巴黎時裝周呈現，以壁畫中的三件作品作為亮點，且資助了修復工作，《Downtown - Big City》捕捉到了城市生活的脈搏，以及云云都市人的躍動活力；《Cocktail Party》、《Main Street - Small Town》帶大家深入美國文化，見證時尚與藝術的緊密結合。

關鍵字：

Gucci, 訂製, 奢華, 珍稀, 珠寶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶 不用找代購！屈臣氏、寶雅獨賣「韓妞爆款美妝」一次看 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 南港LaLaport飄異味網喊：「易過敏千萬別去！」　三井回應了 最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰 無印良品插旗LaLaport「前開式行李箱」首賣　康寧餐具全館65折起 50歲誰敢信！蔡淑臻凍齡之道：一天吃兩餐、晚上6點後不碰水果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面