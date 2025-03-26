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CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場　紙杯、環保袋又萌又潮

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▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本PEKO再度與CAFE!N攜手，推出一系列期間限定聯名商品與特製餐飲，以撞色風格打造潮流感十足的周邊單品，從配件、咖啡甚至是外帶杯款，帶點潮流感的PEKO又酷又可愛，粉絲們一定要收好收滿。

▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

PEKO自1950年誕生以來，憑藉其標誌性的雙馬尾與吐舌笑容，成為不二家代表性角色，深受各年齡層喜愛。本次CAFE!N以螢光色、撞色設計重新演繹PEKO，並加入牛奶糖包裝上的小花元素，讓角色風格更具時髦感。

本次聯名系列除了推出PEKO限定外帶紙杯，讓消費者購買聯名飲品時，能同步感受趣味童心，還有迷你環保袋，設計靈感來自日常生活的塑膠袋，輕巧便攜，不論是買咖啡、裝零食，或作為隨身小包都十分適合。

▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

CAFE!N也同步推出一系列聯名特調與美食，將草莓、牛奶、日式風味元素融入飲品與點心。如以草莓果泥、牛奶霜淇淋與OREO碎片交織出濃郁風味的「草莓OREO奶昔」；以特選草莓果醬搭配煉乳的「草莓煉乳拿鐵」，，還有酸甜清爽的「葡萄柚紅玉紅茶」、外酥內嫩的「厚脆豬排堡」等。

▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

▲CAFE!N × 不二家PEKO聯名登場。（圖／品牌提供）

本次聯名還有時尚可愛的聯名周邊，包含兩款撞色設計的帆布包，條紋圖案搭配俏皮圖像，兼具潮流感與實用性，適合日常穿搭使用。而迷你環保袋則復刻水果攤經典的半斤塑膠袋造型，輕巧便利，不論是用來裝咖啡、早餐或其他小物，都能展現趣味童心。

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

星巴克近期與經典漫畫《PEANUTS》攜手合作，以療癒全球人心的史努比各角色為主題，首次推出全新聯名系列商品，其中以史努比為造型的Joe Kind Snoopy馬克杯，以可拆卸帽子作為杯蓋，不但是杯子更是裝飾品，展現史努比的經典形象，聯名系列將於3／27正式登場。

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」以燕麥奶為基底，融合香草風味與巧克力可可脆片，搭配焦糖醬點綴，營造出溫暖而療癒的風味。飲品上還放上「Joe Kind Snoopy」巧克力飾片，讓整體視覺更添趣味，讓消費者在品嚐美味的同時，也

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

而本次聯名系列的周邊商品也備受矚目。其中最具話題性的「馬克杯JOE KIND SNOOPY」，以史努比造型呈現，並搭配可拆卸帽子作為杯蓋，杯面使用手繪啞光釉面與貼花工藝，外觀可愛又富有設計感。不僅適合作為日常使用的咖啡杯，更是Snoopy粉絲值得收藏的限定單品。

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

本次聯名商品設計圍繞「Joe Kind Snoopy」的友善精神，展現漫畫角色之間的溫暖時刻。除了馬克杯，還有12款不同設計的杯款，以及鑰匙圈、包袋等5款生活用品，讓粉絲們能夠將Snoopy的可愛魅力融入日常生活。

關鍵字：

PEKO, CAFE!N, 聯名, 潮流, 精品, 星巴克, 史努比

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