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李鍾碩下午現身台北101！來台機場帥照變FERRAGAMO男神　手拎大包帥翻

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記者鮑璿安／台北報導

韓星李鍾碩出發來台！預計中午抵達預備出席今27日的 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動，機場帥照也搶先曝光了，他身穿黑色襯衫、手提托特包，一舉一動簡直帥度破表，讓人更加期待他現身店上的活動造型。

▲▼ 李鍾碩下午現身台北101 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李鍾碩下午現身台北101 。（圖／品牌提供）

▲ 李鍾碩預計中午抵達，預備出席今27日的 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動 。（圖／品牌提供）

李鍾碩曾演出《當你沉睡時》、《黑話律師》等熱播戲劇，擁有大批粉絲支持，此次來台的機場時尚也充滿亮點，身穿FERRAGAMO 25春夏男裝多功能斜紋棉襯衫，呈現現代俐落剪裁，搭配輕盈質感黑色牛仔褲，整體造型以FERRAGAMO經典圖樣綴飾，手持標誌性FERRAGAMO 黑色托特包，呈現出紳士又休閒的旅行穿搭。

▲▼ 李鍾碩下午現身台北101 。（圖／品牌提供）

▲李鍾碩身穿FERRAGAMO 25春夏男裝多功能斜紋棉襯衫，手持標誌托特包。（圖／品牌提供）

李鍾碩此次來台行程相當緊湊，據了解今天上午飛來台灣，預計出席下午的開幕記者會，李鍾碩大約4:30會現身FERRAGAMO台北101全新概念店店上，讓媒體近距離拍攝就會離開，在台灣短暫休息停留到隔天28日，完成兩天一夜的快閃。

▲▼蔡秀彬 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡秀彬 。（圖／品牌提供）

▲蔡秀彬身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram 丹寧工裝外套 。（圖／品牌提供）

韓星蔡秀彬也在日前來台，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram 丹寧工裝外套，流露清新自然的模樣，搭配彈力型迷你網球裙，露出一雙筆直美腿，腳踩Destiny 運動鞋，穿著相當舒適輕便。而全身之中的重點單品就是T Monogram 塗層帆布迷你水桶包，是TORY BURCH本季主打款式，在蔡秀彬演繹之下超勸敗，她也不忘對著鏡頭燦笑、比心，展現滿滿的熱情。

關鍵字：

李鐘碩, FERRAGAMO, 台北101, 韓星, 機場

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