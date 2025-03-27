李鐘碩來台超暖問候「各位是不是很熱」　穿FERRAGAMO皮衣狂送粉絲福利

記者鮑璿安／綜合報導

韓星李鐘碩今27日特別來台出席 FERRAGAMO 台北101全新概念店開幕活動，他上次來台是2023年，時隔2年再度訪台人氣不減，現場早有大批粉絲守候只為見男神一面。而李鐘碩身穿皮衣外套帥氣現身，剛好今天台北飆出高溫，他時不時擦汗，也相當體貼現場媒體表示：「各位是不是也很熱？」下秒親切比心、送出飛吻，粉絲福利送好送滿。





▲李鐘碩出席FERRAGAMO台北101新店開幕。（圖／記者李毓康攝）

李鐘碩這次來台首要任務是站台FERRAGAMO 台北101全新概念店，他透露自己在來台北之前有先去品牌門市逛逛，「覺得皮革單品很好看！所以今天選擇穿皮衣單品跟大家見面」，他詮釋皮衣也大讚這次新店的店裝設計十分有現代感，「裡面非常漂亮，我拍了很多照片，也希望大家有機會親自來逛逛」。





▲李鐘碩與大家比心。（圖／記者李毓康攝）

李鐘碩也貼心與現場粉絲們問好，並暖心表示：「天氣真的比想像中熱，很適合出去玩，我會好好逛逛再回去。」而他上一次作品是時隔3年前，目前在積極準備新作，也希望粉絲多多期待。





▲FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間 。（圖／品牌提供）





▲2025春夏推薦單品。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO台北101全新概念店的內部設計猶如大宅的各個空間，與陳列的2025春夏系列作品相互契合，同時推出貴賓專屬的壓印服務。2025 春夏系列中，創意總監Maximilian Davis深入探索 Ferragamo與芭蕾舞的歷史，標誌性 Hug 手袋經過柔化和改造，其單手柄設計與柔軟皮革輕鬆地突顯出其結構，或搖身一變成為全新的手拿包。Foulard 手袋的形狀靈感來自圍巾的垂墜感，像兩件式的半圓形Hobo手提袋則懸掛在 Gancini 皮革鏈條上。





▲TORY BURCH台北101精品店延續紐約旗艦店的空間設計概念，推薦單品T Monogram系列 。（圖／品牌提供）

而TORY BURCH台北101精品店也嶄新開幕，延續紐約旗艦店的空間設計概念，木質元素貫穿整體空間，包括以知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙、訂製綠色簇絨地毯、紋理牆面與黃銅元素交織出豐富層次，詮釋品牌標誌性的現代優雅風格。店內陳列完整的成衣系列，以及嶄新包款、配件與鞋履，春夏推薦款式莫過於經典的T Monogram系列，以滿版印花注入可愛的氣球包，也同時帶來水桶包、丹寧化妝包等。