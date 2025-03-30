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Jennie化身性感拳擊手下衣失蹤！Chloé蕾絲裝混搭球鞋甜酷單品一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓頂流女團Blackpink成員Jennie近日以個人專輯《Ruby》強勢回歸樂壇，日前登上Complex雜誌封面，獨特穿搭風格再次成為焦點，以超強影響力展現她一貫的甜酷魅力，以Chloé細緻蕾絲上衣巧妙混搭運動內搭，更上腳極具個性的拳擊球鞋，以下同款單品都幫大家找出來了！

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Chloé 2025夏季秀款第一套造型以及Kick拳擊鞋 。（圖／品牌提供）

Jennie近日接受《COMPLEX》拍攝登上封面，結合以拳擊為靈感的主題，造型上也呼應此概念，畫面中她身穿的細緻蕾絲上衣來自Chloé 2025夏季秀款第一套造型，創意總監Chemena Kamali以精緻刺繡薄紗與蕾絲細節反映出女性魅力，方領剪裁則強調頸際線條，澎澎袖也為整體造型注入浪漫氛圍。

Jennie詮釋這身造型頗有個人新意，不同於Chloé秀上的柔美打扮，她混搭adidas運動內搭上衣，以下衣失蹤的反差感露出一雙美腿，此外腳上的Chloé Kick高筒休閒球鞋也成為亮點，鞋款靈感源自拳擊運動與芭蕾舞鞋，將運動鞋的硬朗輪廓與芭蕾舞鞋的優雅特質完美融合。第二套造型也成為話題之一，Jennie終於換上CHANEL 2025 春夏系列的粉色短外套，搭配 adidas by Stella McCartney 的拳擊鞋，Jennie在拳擊場景中率性，自信演繹此鞋款，完美展現充滿力量與活力的時尚美學。

關鍵字：

Blackpink, Jennie, 專輯, 穿搭, 封面

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