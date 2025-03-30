北歐質感品牌Cecilie Bahnsen首店！北臉機能聯名、夢幻仙女裙必收

記者鮑璿安／綜合報導

台灣時尚迷又有更多選擇，丹麥高級時裝品牌 Cecilie Bahnsen 正式進駐遠百信義 A13，與喜事集團攜手開設期間限定店，不僅搶先帶來與 The North Face 的首度聯名系列，全新2025春夏系列也零時差進店，與大家一同感受北歐極簡主義與精湛工藝交織而成的詩意魅力。





▲ 北歐質感品牌Cecilie Bahnsen信義 A13 期間限定店。（圖／品牌提供）





Cecilie Bahnsen 於2015年所創立，丹麥設計師Cecilie Bahnsen曾在 John Galliano 擔任印花設計師，累積豐富的時尚經驗，擅長透過精緻裝飾的府綢洋裝、富有雕塑感的裙裝，為衣櫥增添低調奢華感。最新春夏系列也延續甜美個性，帶來黑色蓬蓬吊帶裙、冰藍色吊帶洋裝、橄欖綠色綁帶上衣等選擇，以蓬裙或是褶皺廓形注入日常單品中，從細節也洋溢高級感覺。

此次信義 A13 期間限定店帶來品牌與 The North Face 的首度聯名，以全黑設計貫穿打造 7 款風格單品，融合機能性、耐用性與高級時裝語彙，將登山的探險精神轉化為前衛時尚語言。Cecilie Bahnsen 重新詮釋 The North Face 經典戶外裝備，如防水機能登山外套、黑色機能圓筒包、登山靴等，並融入品牌標誌性的 3D 立體花卉裝飾，搭配實用機能材質與精緻剪裁細節，同時提升耐用性與抗磨損性能，重新定義機能穿搭與時裝美學的界線。





▲ Marimekko 2025春夏以「花朵解剖學」為主題 。（圖／品牌提供）





▲（依序）Marimekko 密柑橘Unikko游霓可印花洋裝NTD 13,900；Marimekko藝術家Petra Börner系列印花上衣 NTD 10,900；Marimekko Mono city tote(大) NTD 10,900 。（圖／品牌提供）



同時，芬蘭服飾品牌Marimekko 2025 年春夏系列以「花朵解剖學」為主題，為品牌標誌性的花卉圖案打造出清涼消暑的視覺效果。此系列展示了 Marimekko 印花紡織品設計師 Fujiwo Ishimoto、Maija Isola 和 Lotta Maija 的抽象花卉圖案，融合女性化的花卉圖案和對比鮮明的印花，並運用了淡雅的水藍色、玫瑰紅和清新的薄荷綠，搭配虎百合橘和柔和的丁香紫，與大膽的條紋圖案形成愉悅的對比。