艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶　可口可樂燒肉聯名餐無限暢飲

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在享受美食的同時，搭配合適的飲品不僅能提升風味，也讓用餐體驗更加豐富。近期，艾德懷斯與Lady M攜手推出微醺甜點套餐，而可口可樂則與知名燒肉品牌合作，打造暢快搭餐優惠，讓消費者在不同的飲食場景中，都能找到最合拍的飲品選擇。

艾德懷斯 X Lady M 微醺午茶時光

有「啤酒界香檳」之稱的艾德懷斯白啤酒，以阿爾卑斯純淨水源釀造，結合鼠尾草與接骨木花的細緻草本香氣，滑順的口感持續擴展女性市場，近期首度與精品甜點品牌Lady M合作，在全台4間門市推出「小白花聊心私所」，提供期間限定的微醺雙人套餐。

這次的聯名套餐提供兩種搭配，「小白花閨蜜雙人套餐」包含茉莉金桔千層蛋糕與一款自選Lady M經典蛋糕，搭配艾德懷斯原味及蜜桃口味白啤酒；而「小白花甜醺雙人套餐」則可將其中一款白啤酒換成Lady M飲品，滿足不同口味需求。



套餐內的茉莉金桔千層蛋糕，以花香交織金桔的酸甜果韻，搭配原味白啤酒能讓草本與花果香氣層層疊加，選擇蜜桃口味則帶來更加圓潤的甜美感。其主題餐點即起至4／30限定登場，分別設於台北旗艦店、台北信義遠百店、台中LaLaport店與台中誠品480店，喜愛甜點與白啤酒的朋友，不妨趁這段期間來場優雅的午茶時光。

▲屋馬燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 陪沈團-沈 聯手推出的「屋馬 嗨Coke！」沈聯名套餐，套餐價格1,980元。

燒肉與可樂的經典搭配 「嗨Coke！」開嗨全台

除了甜點與啤酒的微醺搭配，可口可樂則鎖定燒肉市場，聯手多家餐飲品牌推出「暢快吃肉，有Coke更嗨！」的搭餐優惠活動。此次合作聚焦於北、中部人氣燒肉品牌「胡同燒肉」與「屋馬燒肉」，由陪沈團與痛風老饕挑選人氣餐點，打造專屬聯名套餐。

▲胡同燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 痛風老饕，共同打造海陸盛宴。

屋馬燒肉的「嗨Coke！」沈聯名套餐售價1,980元，內容包含多款熱銷燒肉品項、蔬果拼盤與熟食點心，並附上可口可樂玻璃瓶無限暢飲。此外消費者還可參與「嗨Coke！轉轉樂」，保證中獎，讓用餐體驗更加有趣。胡同燒肉則推出豪華海陸盛宴，包括澳洲和牛、上等豬五花、炙燒干貝等經典肉品，搭配可口可樂玻璃瓶，強調大口吃肉、大口喝可樂的豪爽快感。

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