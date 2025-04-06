fb ig video ETtoday search mobile

艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶　可口可樂燒肉聯名餐無限暢飲

>

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在享受美食的同時，搭配合適的飲品不僅能提升風味，也讓用餐體驗更加豐富。近期，艾德懷斯與Lady M攜手推出微醺甜點套餐，而可口可樂則與知名燒肉品牌合作，打造暢快搭餐優惠，讓消費者在不同的飲食場景中，都能找到最合拍的飲品選擇。

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

艾德懷斯 X Lady M 微醺午茶時光
有「啤酒界香檳」之稱的艾德懷斯白啤酒，以阿爾卑斯純淨水源釀造，結合鼠尾草與接骨木花的細緻草本香氣，滑順的口感持續擴展女性市場，近期首度與精品甜點品牌Lady M合作，在全台4間門市推出「小白花聊心私所」，提供期間限定的微醺雙人套餐。

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

這次的聯名套餐提供兩種搭配，「小白花閨蜜雙人套餐」包含茉莉金桔千層蛋糕與一款自選Lady M經典蛋糕，搭配艾德懷斯原味及蜜桃口味白啤酒；而「小白花甜醺雙人套餐」則可將其中一款白啤酒換成Lady M飲品，滿足不同口味需求。

套餐內的茉莉金桔千層蛋糕，以花香交織金桔的酸甜果韻，搭配原味白啤酒能讓草本與花果香氣層層疊加，選擇蜜桃口味則帶來更加圓潤的甜美感。其主題餐點即起至4／30限定登場，分別設於台北旗艦店、台北信義遠百店、台中LaLaport店與台中誠品480店，喜愛甜點與白啤酒的朋友，不妨趁這段期間來場優雅的午茶時光。

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

▲屋馬燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 陪沈團-沈 聯手推出的「屋馬 嗨Coke！」沈聯名套餐，套餐價格1,980元。

燒肉與可樂的經典搭配 「嗨Coke！」開嗨全台
除了甜點與啤酒的微醺搭配，可口可樂則鎖定燒肉市場，聯手多家餐飲品牌推出「暢快吃肉，有Coke更嗨！」的搭餐優惠活動。此次合作聚焦於北、中部人氣燒肉品牌「胡同燒肉」與「屋馬燒肉」，由陪沈團與痛風老饕挑選人氣餐點，打造專屬聯名套餐。

▲艾德懷斯聯名Lady M推微醺午茶。（圖／品牌提供）

▲胡同燒肉與「嗨Coke！肉肉大使」 痛風老饕，共同打造海陸盛宴。

屋馬燒肉的「嗨Coke！」沈聯名套餐售價1,980元，內容包含多款熱銷燒肉品項、蔬果拼盤與熟食點心，並附上可口可樂玻璃瓶無限暢飲。此外消費者還可參與「嗨Coke！轉轉樂」，保證中獎，讓用餐體驗更加有趣。胡同燒肉則推出豪華海陸盛宴，包括澳洲和牛、上等豬五花、炙燒干貝等經典肉品，搭配可口可樂玻璃瓶，強調大口吃肉、大口喝可樂的豪爽快感。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

美食, 微醺, 甜點, 燒肉, 合作, 海尼根, 可口可樂, 艾德懷斯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥媽媽罹阿茲海默症 他暖喊：每天開心最重要

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

路易莎宣布明天漲價！4／7起咖啡、冰沙系列、巧克力漲5元

路易莎宣布明天漲價！4／7起咖啡、冰沙系列、巧克力漲5元

星巴克4／7起連三天「大杯買一送一」　85度C今咖啡第二杯35折

星巴克4／7起連三天「大杯買一送一」　85度C今咖啡第二杯35折

4招養成「戀愛體質」輕鬆脫單！融入陌生場合、保持獨立超加分

4招養成「戀愛體質」輕鬆脫單！融入陌生場合、保持獨立超加分

趙露思夢幻新髮色「撞樹」美成仙！粉紅挑染超顯白　怕漂先改變妝容 4種讓人「失去快樂的想法」　其實心裡不用這麼累　 錶展直擊／周杰倫黑裝配帝舵錶帥翻　親臨日內瓦引尖叫 5種做法停止生活中「無效社交」　把時間留給真正重要的事 IU超狂「喝水減肥法」曝光！5天猛灌3000cc　2招讓喝水足夠不無聊 李鐘碩皮膚白到發光保養秘訣是「多喝水」　韓國4男神牛奶肌女生也羨慕 UNIQLO「連假優惠」下殺290元！多款防曬機能服降價、印花包免費送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面