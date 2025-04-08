宋雨琦新曲《FENDI》超洗腦！最稱職品牌大使曬Peekaboo ISeeU新款美翻

記者鮑璿安／綜合報導

韓團(G)I-DLE成員宋雨琦不論是舞台魅力或是穿衣風格都深深擄獲粉絲們，最近她更登上FENDI全新數位廣告大片，拎著新款Peekaboo ISeeU美包展現專屬於她的甜酷魅力，此外才華洋溢的她更帶來原創單曲《FENDI》，絕對是最稱職的品牌大使無誤！





▲宋雨琦登上FENDI全新數位廣告大片，拎著新款Peekaboo ISeeU美包展現專屬於她的甜酷魅力 。（圖／品牌提供）

FENDI推出Peekaboo ISeeU全新數位廣告大片，邀來品牌大使宋雨琦傾情演繹，同時宋雨琦以音樂人身分出鏡律動，為廣告注入強勁的單曲《FENDI》，身著淺藍條紋襯衫、隨性牛仔褲與FENDI Match厚底運動鞋的宋雨琦，以充滿爆發力的姿態將歌詞「FENDI on her bag」具象演繹，一舉一動深深感染粉絲們。

這次形象照中，宋雨琦拎上Peekaboo ISeeU Petite包款，該款式在品牌經典Peekaboo上進行變革，在2025百年之際以Selleria縫線勾勒鮮明的輪廓，也加入了編織的彩色手柄，注入嶄新的現代美學格外具有張力，宋雨琦以休閒穿搭進行呼應，掛上個性化吊飾自然而然就成為矚目單品。

▲宋雨琦拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人。（圖／品牌提供）



同時，身為Tory Burch包袋及鞋履系列代言人宋雨琦日前也演繹了迷你MARSHMALLOW抓皺包款，以90年代復古造型搭配浮雕雙T Logo為搶眼裝飾。另也背上KIRA菱格紋縫線單肩包，亮麗的銀色光澤感包身很有Y2K的女團風格，配合宋雨琦的鏡頭表現力，和品牌風格不謀而合。





▲迷你MARSHMALLOW抓皺包款。（圖／品牌提供）





▲KIRA菱格紋縫線單肩包。（圖／品牌提供）

