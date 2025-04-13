女星私服風格滿手時尚　王淨LV BIKER掛玩偶變好萌、泰勒絲也愛D-Journey

▲鬼靈精怪的王淨，搶拎新包BIKER，成功帶來減齡感。（Louis Vuitton提供）



圖文／鏡週刊

包包，從不只是裝載物件的工具，而是風格敘事的開場白。2025春夏，那些悄悄占據明星私服視野的靈魂配件，以恰到好處的存在感，掀起時尚圈熱議。這一季，決定風格的，不再只是衣著，手裡的那一咖，才是成就氣場的關鍵。

時尚黑馬 / Louis Vuitton BIKER

▲這次的靈魂主角是創新Pixel羔羊皮革，柔軟、顆粒狀質感和雙色效果都是特色。（Louis Vuitton提供）

Louis Vuitton全新推出的BIKER手袋，在2025春夏包款的戰局中，以一種剛中帶柔的姿態橫空出世。靈感取自騎士夾克，剪影冷冽俐落，卻以柔軟的Pixel羔羊皮革構築反差，打造不動聲色的溫柔。3種尺寸、多種背法自由切換，由品牌大使王淨搶先演繹，將BIKER混搭出俏皮感，讓精品包不再高高在上，更是日常造型中的最美風景。

▲LV BIKER手袋分為MM、PM、Nano 3種尺寸。NT$115,000～NT$155,000。（Louis Vuitton提供）

挽月而行 / Miu Miu Wander Matelassé

▲張員瑛受邀出席Miu Miu 2025秋冬大秀，少不了最新款Wander Matelassé麂皮手袋相伴。NT$95,000。（翻攝自張員瑛IG）

精品寒冬中，Miu Miu逆勢上揚，業績連續15季成長，這場漂亮的翻身仗，Wander手袋功不可沒。2022年初登場，它就以招牌半月輪廓與Matelassé絎縫蓬鬆質感，型塑可甜美亦可端莊的姿態，成為當家花旦。爾後每季變換新姿態，翻玩不同材質、配色與大小等，官網上動輒數十種款式，高人氣可見一斑。尤其當「人間芭比」張員瑛帶著最新Wander手袋在IG亮相，賣到缺貨早已司空見慣。紅了這麼久，是時候入手了。

▲桃紅色拼白邊的亮眼設計，洋溢甜美青春氣息。NT$89,000。（翻攝自Miu Miu官網）

▲膨膨的Matelassé絎縫設計，是Miu Miu無可取代的經典特色。迷你款NT$70,000。（翻攝自Miu Miu官網）



怪物新人 / Dior D-Journey

▲Jisoo將綴有Oblique緹花裝飾的D-Journey包，配上她最愛的Kitty玩偶吊飾，優雅中透出少女心。（Dior提供）

▲肩背帶上飾有CD字樣，是不經意彰顯奢華的小心機。（Dior提供）

今年春夏，首次登場的Dior D-Journey包款，以一鳴驚人的氣勢，迅速席捲時尚圈目光。流暢線條勾勒出現代女性的時尚輪廓，優雅與機能兼備，提供3種尺寸、多樣化的皮革質地與帆布材質，經典的Cannage籐格紋與Dior Oblique緹花，更是不容缺席。當BLACKPINK Jisoo、泰勒絲等東西洋小天后都拎上它，就知道D-Journey不只是新包，更是下一場時尚熱潮的開端。

▲穿搭越來越有個性的泰勒絲，拎著全黑款D-Journey包，低調有型。（Dior提供）

▲D-Journey拿鐵白小牛皮皺褶小型包。NT$130,000。（Dior提供）

鬆弛之美 / FENDI Mamma Baguette

▲孫芸芸以低彩度的印花長洋裝，襯出Mamma Baguette的優雅淡然。（翻攝自孫芸芸IG）

若說Miu Miu是青春的心動瞬間，那FENDI就是優雅的沉靜回聲。誕生自90年代末的Mamma Baguette包款，2025春夏重返時尚圈，以更柔軟的納帕皮革、極簡抽繩封口等細節，成為新一代目光焦點。設計師不忘保留Baguette家族的經典元素，如長方形包身、翻蓋設計、FF Logo包釦，在熟悉的輪廓中藏著更寬敞的空間，是一種貼心的從容。孫芸芸完美詮釋這款包主打的優雅鬆弛感，無聲道出輕熟世代的時髦語彙。

▲採用如奶油般柔軟的納帕皮革，為Mamma Baguette帶來溫柔手感。（FENDI提供）

▲Mamma Baguette除了常見的素色皮革款，亦有融入串珠刺繡的特殊樣式。NT$310,000。（FENDI提供）

更多鏡週刊報導

【靚鑑賞】請支援收銀

【靚鑑賞】金童的奇幻旅程 LOEWE

【靚鑑賞】配角出頭天