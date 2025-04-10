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Sana露美腿曬Prada新尼龍包！Karina也拎同款「Mariner」 繩索肩帶超百搭

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記者鮑璿安／綜合報導

Prada於 2019 年推出Re-Nylon 系列， 將來自海洋與垃圾掩埋場的塑膠廢料再生而成，打造一系列時髦包款、鞋履單品，Miuccia Prada 女士對於永續時尚的遠見，至今都深深影響大家，而本季尼龍包再度推出嶄新設計，品牌大使坂口健太郎、Karina、Sana等人都一一上身演繹，究竟有多勸敗？

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Karina(左)、Sana這次不約而同背上Prada 2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Mariner 肩背袋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質 。（圖／翻攝自IG）

Karina、Sana這次不約而同背上2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風，將尼龍元素結合繩索造型，看起來更為休閒自然，配以滑動式繩索手挽，並飾有搪瓷金屬三角標誌。Sana則搭配薄底尼龍鞋款呼應，露出修長腿部線條，捧起大包造型相當吸睛。而日星坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質，無論男女都能夠輕鬆演繹。

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲全新的半月形肩背包，搭配可拆除的運動風格背帶和精緻鍊帶 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Mariner 水桶包 。（圖／品牌提供）

本季Re-Nylon 系列不光帶來實用的水桶包、後背包款式，還加入了全新的半月形肩背包，搭配可拆除的運動風格背帶和精緻鍊帶，甚至還換上了長春藤綠、焦糖色等可愛色澤，掀起新一波尼龍包款潮流。同時，Prada Re-Nylon X SEA BEYOND 系列的 1% 銷售收益會用於支持SEA BEYOND 教育計劃，希望啟發年輕一代，提高人們對於海洋保育的意識。

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▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦登上FENDI全新數位廣告大片，拎著新款Peekaboo ISeeU美包展現專屬於她的甜酷魅力 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

FENDI推出Peekaboo ISeeU全新數位廣告大片，邀來品牌大使宋雨琦傾情演繹，同時宋雨琦以音樂人身分出鏡律動，為廣告注入強勁的單曲《FENDI》，身著淺藍條紋襯衫、隨性牛仔褲與FENDI Match厚底運動鞋的宋雨琦，以充滿爆發力的姿態將歌詞「FENDI on her bag」具象演繹，一舉一動深深感染粉絲們。這次形象照中，宋雨琦拎上Peekaboo ISeeU Petite包款，該款式在品牌經典Peekaboo上進行變革，在2025百年之際以Selleria縫線勾勒鮮明的輪廓，也加入了編織的彩色手柄，注入嶄新的現代美學格外具有張力，宋雨琦以休閒穿搭進行呼應，掛上個性化吊飾自然而然就成為矚目單品。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Prada, Re-Nylon, 坂口健太郎, Karina, Sana

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