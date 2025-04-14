三宅一生男裝IM MEN海外首店在中山！超台鐵窗店裝、朝聖一塊布神剪裁

記者鮑璿安／綜合報導

三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」的哲學深受時尚迷喜愛，而旗下男裝品牌 IM MEN海外首間獨立店終於進駐台北麗晶精品，延續獨特的設計感，神乎其技的剪裁手法發揮布料的最大化，帶來春夏褶皺西裝、手繪筆觸服飾等。此外民眾除了逛新店也能夠順便看期間特展，更了解布料工藝美學。





▲本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」 。（圖／品牌提供）



IM MEN的命名來自「im product」，是三宅一生在70年代末至90年代所推出的品牌，IM MEN在 2025年01月更走上秀場，首度於巴黎時裝週正式發表其25/26秋冬系列，強調實用性穿搭。而本間海外首店由日本知名設計公司 - DAIKEI MILLS操刀設計，採用簡潔通透的風格，並融入象徵台灣建築文化的「鐵窗花」，讓大家進店時充滿熟悉感，為拉近與台灣民眾的距離，此次海外品牌特展特別展出六個系列，除了介紹品牌自2021年誕生的典故之外，將服裝六種不同的技法、從零到有的變化過程，進一步展現布料最原始的美感。





▲ IM MEN 品牌特展地點台北 麗晶精品 B2，04.15(二) — 05.30(五) 。（圖／品牌提供）

整塊布料幾乎沒有浪費，被攤平在展區，實現最大化的時尚感，像是手繪筆觸以轉印技術呈現，營造出一張張素描紙層疊的藝術感，圍裹式的上衣透過棉與和紙混紡布料，融入日本傳統技藝，帶來柔軟觸感與獨特質感。而男士最常見的襯衫單品，在《COMPACT SHIRT》系列透過幾何結構設計與可拆解領口，搭配壓折線處理，使襯衫可平整折疊，抗皺且富有彈性，壓製後的隨機折痕更塑造獨特造型。

手工紮染技法的《GIFT》系列則是將布料折疊捆綁後色，由於染料難以滲透重疊處，形成層次豐富的紋理，每件都是獨一無二之作。IM MEN 2025 春夏系列以一日一繪為題，布料就成為畫布，本季將線條和筆觸化作最奔放的印花，面料親膚立體，展現穿著的無限可能性。

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▲DIESEL 在信義區帶來全新的裝置藝術將於即日至4月24日展出，也提供潮流快印機體驗。（圖／品牌提供）







▲韓星HOSHI身穿DIESEL仿舊丹寧西裝外套 。（圖／品牌提供）



以牛仔褲起家的義大利品牌DIESEL近年來在創意總監Glenn Martens執掌下，成功激發品牌潛力邁向高峰，不僅成為許多韓團的演出造型，出鏡率超高的1DR包款、D Logo背心毫無疑問更是Z世代寵兒。此次在信義區帶來全新的裝置藝術將，於即日至4月24日展出，以標誌性的 DIESEL 紅色與工業風格為主題，五個人體模特兒為焦點，各以不規則方式披著大膽的白紅色調，帶出層次分明的錯視效果和解構元素，品牌LOGO及其「For Successful Living」的口號以大膽的白色字體呈現，與標誌性的 DIESEL 紅色形成強烈對比。