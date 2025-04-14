懂事才不是什麼美德！摘下「爛好人」標籤把委屈、埋怨還給對方

文／萬特特 圖／幸福文化、達志示意圖

「懂事」，乍聽之下是美好的品德，但這幾年我越來越討厭它。

明明想變得更愛自己，卻總是忍不住考慮別人的感受，忽略自己也不見得讓對方滿意，到底怎麼才能成為完美的、受歡迎的女孩？

我一時語塞，這個問題好難。我只能說，任何時候當你感覺到自己委屈，還在委曲求全，步步退讓，是一種社交裡的下下策。若其中還有你對回報的期待，那真的抱歉，你八成會失望。

我在人際交往中也有過這種感受，也不知道自己是不夠自信還是其他原因，就是習慣性地委屈自己，成全別人。偶爾情緒極度不好，一改往日友善，身邊的人不僅不會想起從前我的懂事乖巧而包容我，反而會覺得我脾氣古怪，難相處。

很多人在心裡一開始就認定了「別人的喜歡、評價比自己的喜歡更重要」，所以也就不奇怪，為什麼那麼多人習慣性地放低姿態，努力讓別人能夠認可自己，至少不討厭自己。

明明你在開會之前做了很多準備，你有很多想法要表達，你覺得自己的方案是最優善的。結果有同事問可不可以在你之前上去展示自己的PPT，你說「當然可以啊」 。結果她的方案全數通過，你的呢？連被大家知道的機會都沒了。

無論誰來找你幫忙，你都會一口答應並辦得妥妥的，比自己的事情還要上心。可你一旦遇到了什麼困難，卻從來不會找人幫忙，你覺得欠了人情難還，其實是心裡害怕沒人會真的幫你。

為什麼成為別人口中的好人？你對誰都維持著說得過去的禮貌，節日的時候還會準備小紅包發給大家，圖個熱鬧。但每個落寞時分，你卻不知道該跟誰聊聊心事。

按照年資分宿舍，有新來的小妹妹跟你撒嬌，於是你讓出了單人房，擠進了四人房。你珍藏了很多年的限量版公仔，因為親戚家的孩子喜歡，你不得不讓出。

體諒、慷慨、善良這些珍貴的品質當然要有，但是該維護自己的時候，也不要讓步，更不能手軟。「忍氣吞聲」和「委曲求全」都是爛品質，你覺得自己顧全大局做出了犧牲，可實際上想要感謝你的人，真的沒有。

別人跟你道歉，你要說的是「我接受你的道歉」，而不是「沒事」、「沒關係」，因為你這樣說，他們還就當真了，以為你真的無所謂。

一個人吃虧的頻率太高，別人就會覺得你吃多少都吃不飽。就算你被折磨得精疲力竭，到了快撐不住的時候，別人也只會以為你是心甘情願，半點怨不得別人。

成熟懂事固然是一件好事，固然討人歡喜，只是這個世界上除了懂事和成熟，還有兩個詞叫作「委屈」和「不快樂」。

這種委屈自己換來的體面，就是對他人意見、態度的畏懼。一旦擺脫了這種畏懼，摘下「爛好人」的標籤，你就不再是被人隨便牽出去遛遛的萌寵，而是一頭人人見了都心生距離的獅子。

分清哪些情緒和需求是自己的，哪些是別人的，這樣你在做選擇時更能留意到自己的聲音。即使那個選擇會帶來一系列麻煩，你在應對的時候至少不會把時間用在懷疑自己和埋怨別人上。