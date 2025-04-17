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IU曬NB 1000未來感跑鞋必收！Rosé親開箱PUMA 2新款加持長腿比例

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著 BLACKPINK 宣布即將以演唱會形式震撼回歸，此時Rosé也換上SPEEDCAT OG與 SPEEDCAT BALLET新色驚喜亮相，親自開箱演繹，目前兩款「Rosé鞋」都已經在台上市。而人氣女星IU演出《苦盡柑來遇見你》以實力演技瘋狂圈粉海外粉絲，她最近演繹了 NB 1000鞋履，同樣是大勢焦點。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Rosé也換上SPEEDCAT OG與 SPEEDCAT BALLET新色驚喜亮相，親自開箱演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

作為 PUMA 最具代表性的賽車鞋款，SPEEDCAT OG 這次以亮眼的「寶藍色」強勢回歸，延續時下最流行的經典薄底設計，鞋頭的刺繡 PUMA 跳豹搭配麂皮彎刀，帶給大家深刻的記憶點。而Rosé 在造型上以短版 Future Archive 寶貝短袖 Polo 衫搭配高腰運動褲露出纖細腰身，讓視線聚焦在腳上的寶藍 SPEEDCAT 。此外，Rosé還換上了 「玫瑰黑粉」配色SPEEDCAT BALLET芭蕾舞運動鞋，簡單的白色T恤和短裙露出長腿線條，為日常穿搭增添浪漫亮點。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 亞太區形象大使 IU 近期也穿上趨勢鞋款 NB 1000並搭配 NB 短版 V 領上衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲NB 1000 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲還有以 80 年代網球鞋為靈感的 T500 。（圖／品牌提供）

New Balance 亞太區形象大使 IU 近期也穿上趨勢鞋款 NB 1000並搭配 NB 短版 V 領上衣，整體穿搭突顯鞋款的復古未來感，同時展現出春夏街頭的隨性活力，鞋履則汲取 90 年代經典跑鞋，結合流線型鞋身。此外，還有以 80 年代網球鞋為靈感的 T500，採用豬皮絨面革與反毛皮鞋面搭配透氣打孔鞋頭，讓鞋款更顯百搭獨特。

關鍵字：

NB, 韓星, 鞋履, IU, Rosé

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