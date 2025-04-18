林予晞穿UNIQLO罩杯式上衣舒服到像沒穿！笑曝冰島裸奔經歷

記者鮑璿安／台北報導

隨著氣溫升高，BRATOP罩杯式上衣深受女性消費者喜愛，UNIQLO今18日發表全新BRATOP系列，請到女星林予晞示範卡其色繞頸削肩BRATOP坦克背心搭配白色寬褲休閒現身，如此輕鬆的穿搭，也讓她大讚有種解放的感覺。

▲林予晞出席UNIQLO BRATOP體驗會。（圖／記者林敬旻攝）

林予晞非常喜歡BRATOP的支撐性和舒適度，她分享這次的穿著感受，直言「完全忘記衣服的存在」，她感覺沒有任何限制，而且自己平常就喜歡穿寬鬆大T恤，因此特別欣賞無拘無束的穿搭感受。她也鼓勵女性大方接受自己的身體曲線，林予晞聊起自己過去曾在冰島裸奔的經歷，她說當時與旅伴鄭宜農、温貞菱去玩，很順其自然就覺得「感受到荒野的calling」，於是彼此一個眼神接觸就決定要一起裸奔，而且當時人很少，只有冰天雪地，她也笑稱自己是「冰雪女王」。

在盛夏到來之前，UNIQLO帶來全新BRATOP系列，一次擁有9大新款，且採用360度環狀升級包覆感受，從前到後都有支撐，帶來美背T恤、短版上衣、平口上衣等多款實穿單品。去年熱賣的頸削肩BRATOP坦克背心，今年推出新色和條紋設計，豐富大家的穿搭體驗，並且也有露背和繞頸剪裁，完美修飾副乳和贅肉。機能首選的AIRism BRATOP則是針對涼感和速乾為主打，透氣舒服的觸感，融入短版T恤中，不需要多穿胸罩就能夠輕鬆出門。

同場加映





▲KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品 。（圖／品牌提供）

KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品，色彩也是一大吸睛之處，注入優雅柔和月光褐、大地棕、宿苜綠、橄欖綠等色調。材質上十分貼膚，Luxo™ 布料擁有絲滑霧面光澤，親膚柔軟如第二層肌膚，提供恰到好處的支撐與包覆，修飾腿部與臀部曲線；剪接 Bra 的高領設計與後交叉肩帶，為大家在日常運動時刻提供滿滿的能量。