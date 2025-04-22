新光三越史上最高母親節回饋4／24登場　回饋10%起跳

▲新光三越推出史上最高母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

母親節最高回饋登場！新光三越從4／24起限時8天，推出史上最優惠買千元送千點、聯名卡搭配skm pay最高達18%回饋方案，加上聯名卡滿額送、指定銀行加碼點數等，最低消費門檻只要3,000元就回饋，讓你從禮物到回饋都超有感，這一檔母親的購物節，絕對好逛又好買！

買越多送越多，全館滿千送千再享聯名卡加碼

今年新光三越母親節4／24正式開跑，祭出全館單筆消費滿3,000元送3000點skm points、或消費5,000元送5000點（依店別為準）；指定業種精品、家電、珠寶等消費滿萬元送4,000點回饋，創下史上母親節回饋最高紀錄。

此外，首四日4／24至4／27，再加碼聯名卡單筆消費滿3,000元送2,000點，首八日4／24至4／31使用skm pay搭配聯名卡，消費滿萬元再送1000點，直接堆滿會員帳戶！

▲NIKE ZOOM VOMERO 5 女款休閒鞋，特價3,430元，原價4,900元（7折）；PANDORA 鍍14k金珍珠緞帶串飾手鏈套組，特價扣100點skm points+6,570元，原價8760元（75折）。

熱門美妝品牌特價不手軟，母女同補貨剛剛好

今年主打「母女同款、母子共玩」的風格主題，讓送禮不再只是單向表達，而是親子之間一場共享時尚與生活的儀式。新光三越表示，根據會員數據分析，ESTEE LAUDER、LANCOME、LA MER成為40+媽吉族群最愛品牌。也推出ESTEE LAUDER小棕瓶買50ml送60ml的限量組合、LANCOME小黑瓶PRO 5／1限時42折、LA MER乳霜第二件5折等。

▲LANCOME 25 MD 超極限肌因入門組，特價4,550元，價值6,702元（67折）。

▲LA MER 超能拉提細嫩組，特價17,300元，價值23,000元（75折）。

▲MAC AI神顏氣墊組，特價2,880元，價值3,600元（8折）。

春夏潮流Get，「你想要的，新光三越懂」

今年春夏焦點，包括「柔和淡彩」為主軸的歐若風穿搭崛起，不論是Self-Portrait緞面洋裝還是MAX&Co.的腮紅粉綢襯衫，都能讓媽吉穿出浪漫自信，加上TORY BURCH、MICHAEL KORS等人氣包款，還有APM Monaco、STAR JEWELRY清新珠寶，特定品牌也推8折起，親子共搭一次到位。

▲MAX&Co. 腮紅粉塔夫塔綢襯衫，推薦價9,200元；Self-Portrait 玫瑰粉緞面蕾絲拼接珠飾洋裝，推薦價18,800元。

運動混搭風也是焦點，Nike V2K Run、SKECHERS極致輕量跑鞋，到韓星同款New Balance 1000、IU熱推款式一應俱全；媽媽若是「宅家系」代表，Dyson Supersonic r最新水管吹風機、iPad Air（M3）、LG 77吋OLED電視、OSIM按摩沙發等都能讓媽咪舒適升級。

▲Nike V2K Run女款休閒鞋，特價2,660元，原價3,800元（7折）；National Geographic ADELIE輕量平織半開拉鍊短袖連帽上衣，推薦價5,280元。

▲Dyson Supersonic r精準造型輕量吹風機，推薦價14,900元；[i]Store iPad Air（M3，推薦價19,900元起，均為新品上市。

skm online同步開跑，在家也能聰明買

不僅實體門市，skm online也同步祭出最強回饋，4／25起至線上消費單筆滿3,000送3,000點，指定業種滿萬送5,000點，還有超過50件話題新品獨家販售，像是Torriden玻尿酸精華、MYFEEL潼妍煥采美容儀，24小時隨時開逛，省時又便利。

▲MICHAEL KORS ZOE藍色丹寧肩背包，推薦價7,900元；APM Monaco PRINTEMPS淡綠色閃耀手鏈，特價扣100點skm points +5,890元，原價5,900元。

新光三越表示，初夏購物節面臨美國關稅調整、股市下滑等市場面，比去年同期微幅下滑，今年母親節祭出史上最高回饋方案，搭配聯名卡與skm pay可將優惠效益最大化，母親節對於消費者是一種「類剛需」的心情，多數消費者都想要趁此感謝媽媽，信義店的母親節餐飲訂位也達到7成滿，因前一波的延遲採購效應加上股市慢慢回穩，此波檔期比去年同期預期成長7%。