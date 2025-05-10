2025春夏新包10款推薦　Chanel 25現在最火、Longchamp肩背包實用首選

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025春夏的手袋趨勢延續了2024年秋冬稱霸的實用主義，各家精品不論是改良經典、還是創造新包型，都向著更易於使用、更能裝、好搭配的道路走，幾乎看不到什麼只能「裝可愛」的新包，本篇編輯推薦的2025春夏新包清單，也以日常實用為主，不論是上班通勤、下班約會都能參考！若你是某一品牌的粉絲，也能從清單中找到最新推薦款。



Chanel 25

由新世代偶像Jennie、Dua Lipa代言的「Chanel 25」，為Chanel為2025推出的全新包型，抽繩與口袋的設計，完全就是率性與態度的代名詞，隨著Chanel Girls在全球活躍的驚人曝光量，Chanel 25也順勢成為今年春夏時尚圈討論度最高的新包之一。



Louis Vuitton BIKER

Louis Vuitton BIKER同樣有巨星Lisa的加持，不過BIKER值得推薦更大的原因是男、女都能駕馭，而且一樣帥！Louis Vuitton 2025春夏新款BIKER，由騎士外套為靈感打造硬挺輪廓，包面則是非常柔軟的羔羊皮，手提或者手拿皆能彰顯出柔軟堅韌的態度。

Loewe Featherlight Puzzle



在Loewe Puzzle問世十周年之際，於2025年推出了全新Featherlight Puzzle系列，如同其名，就像輕盈的羽毛一般，以極柔軟的新研發納帕皮革製作，是迄今為止最輕最柔軟的Puzzle款式，包身輪廓也變得更加軟綿無形，在時下「軟實力」當道的趨勢裡，會是一個時髦的新選擇。

Prada Re-Nylon半月包



Prada本季推出許多Re-Nylon系列手袋，該系列單品的1%銷售收益將支持SEA BEYOND教育計畫，其中這款半月包型特別符合本篇推薦主旨，好裝實用的包型不必多說，早已是各大品牌必出款式，而Prada Re-Nylon半月包配備的運動風織帶和金屬鍊條則能契合更廣的穿搭風格。

Dior D-Journey



Jisoo、韓韶禧同款Dior D-Journey包款在社群上聲量非常高，經典Oblique緹花搭配柔軟的拉鍊流浪包型，是一款本人比照片更美的手袋！可塑性高的包身以及可調節的背帶提把設計，讓包款能變化出多種背法，看似低調的外型，卻能以獨特的隨興感取勝。

Gucci Softbit



Gucci 2025從品牌經典馬銜鍊元素找靈感，誕生了全新Softbit包款，將馬銜鍊金屬改造為開包裝置，搭配極致柔軟的西班牙小牛皮打造，為圓潤輪廓營造出高級垂墜感，提供超大型尺寸以及一般手提包尺寸。

Maison Margiela Dress-Age



Maison Margiela在2025春夏正式發布全新手袋「Dress-Age」，極簡俐落的托特包型，靈感源自於資產階級的無意識姿態（品牌稱為「bourgeois gesture」），側邊掛上皮革繫帶作為造型亮點，當然也少不了招牌的四針縫線，全新Dress-Age同樣跟上這波軟軟包風潮，並緊扣永不過時的核心理念。

Valentino Garavani Nellcôte系列



Valentino在設計師Alessandro Michele接手後，推出的Garavani Nellcôte系列受到了名人圈的愛戴，麂皮、金屬孔眼、鉚釘、流蘇，充滿美式西部風情與波西米亞風的元素，令復古潮流捲土重來，像是Bella Hadid曾示範的這款Garavani Nellcôte托特包，現已是Valentino最新It Bag。

Delvaux Tempête To Go



誕生於1967年的Tempête手袋以「風暴」命名，設計靈感源自帆船吊索，俐落的線條、金屬釘扣，大膽堅毅的外型象徵著自由與力量，如今已是Delavaux的經典，2025年演化出了更為輕巧的尺寸、更適合現代女性。

Longchamp Le Pliage Xtra 肩背袋



Longcahmp廣為人知的Le Pliage摺疊包延伸出的Le Pliage Xtra系列，採用光滑牛皮材質打造，雖是大尺寸肩背包型，但是已去除了水餃包兩側的空間，使包型化為更修長的型態，比較嬌小的女孩們背起來也不怕比例失衡！不論是日常或旅行，都會是你的理想型包款！

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