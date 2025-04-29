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2025春夏10款防曬外套推薦　adidas可摺疊好實穿、平價涼感千元有找

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

炎炎夏日即將來襲，一件輕薄透氣、又能有效防曬的外套絕對是當季必備，本篇整理多款防曬外套，從機能性到穿搭感一次兼顧！

隨著夏季到來，面對毒辣的豔陽，一件好的防曬外套不只能幫你隔絕強烈紫外線，還能在炎熱天氣中依然保持清爽不黏膩，本篇整理幾款「防曬外套」，帶你掌握對抗盛夏第一步！

2025春夏10款防曬外套推薦

防曬外套推薦：adidas

▲軍綠防曬連帽外套（男款），NT$3,290、鵝黃色防曬連帽外套（女款），NT$2,890。

男款採用CLIMACOOL清風科技再升級設計，搭載UPF 50+高防曬係數，有效阻隔強烈紫外線，搭配COOL TOUCH涼感面料與DWR防潑水材質，不只透氣排汗，還能應對突如其來的午後雷陣雨，是夏日戶外活動的萬能選擇。女款鵝黃色系充滿夏日活力感，結合短版剪裁與輕量布料，不僅穿起來俐落有型，也方便摺疊收納，隨身攜帶毫無負擔，無論是出遊還是日常通勤都超實用。

防曬外套推薦：UV100

▲抗UV-Apex超涼感口罩連帽披風外套，NT$999。

台灣防曬衣品牌UV100主打UPF50+專業等級防護，可有效阻隔98%以上紫外線，結合貼心的一體式口罩設計、拇指扣防曬袖口等實用機能，輕鬆取代口罩、袖套、帽子、領巾等多項配件，外出再也不需要層層穿搭，很適合機車通勤族選擇。

防曬外套推薦：MAJOR MADE

▲四代瞬涼登峰衣-充氣頸枕款，NT$880。

夏日旅遊行程一波接一波，長時間舟車勞頓，MAJOR MADE推出防曬外套＋頸枕二合一設計，讓你在移動過程中不只能安心入睡，還能安心防曬，一件搞定兩大需求！

防曬外套推薦：plain-me

▲YOBI全機能抗UV防曬外套，NT$1,881。

plain-me推出的防曬外套延續品牌一貫的簡約機能風，抗UV機能布料，具備UPF50+高效防曬力，有效阻隔紫外線，同時維持輕薄透氣的穿著感受舒適又實穿，一件穿上就有型，是夏日質感系穿搭的好選擇。

防曬外套推薦：MO-BO

▲液態防曬2.0超輕量連帽抽繩外套，NT$1,080。

這件採用超輕量薄透設計，穿起來親膚又沁涼，兼具高效抗UV機能，有效抵擋夏日強烈陽光。加上抽繩細節設計，不僅提升整體造型感，也更具修身效果，無論是運動、通勤或出遊都能輕鬆駕馭。

防曬外套推薦：GAP

▲Logo刺繡防曬立領防曬外套，NT$1,699。

GAP新升級科技質感防曬外套，具備輕盈、防曬、透氣等多重機能，輕鬆應對夏日高溫與突變天氣，拼接撞色設計，簡單一穿就能瞬間提升造型感，不但「有顏」，更「有料」。

防曬外套推薦：FILA

▲FILA涼感防曬外套，NT$2,680。

FILA升級涼感體驗通過專業認證，採用能反射可見光與紅外線的機能布料，有效抑制外部熱源吸收，降低體表溫度，讓身體隨時保持清爽不悶熱，搭配UPF40+防曬機能，強效阻隔紫外線，防止曬黑與肌膚傷害，外出活動更安心。

防曬外套推薦：The North Face

▲The North Face UPF防曬防風外套，NT$3,504。

作為戶外機能品牌代表，The North Face推出的防曬外套不只具備UPF50+抗紫外線防護，特別加入品牌研發的FlashDry™吸濕排汗科技，有效加快汗水蒸發速度，在酷熱高溫中依然乾爽自在。

防曬外套推薦：Atunas

▲女款防曬外套，NT$1,850。

台灣戶外品牌Atunas（歐都納）深受登山、健行與露營族群喜愛。外套主打輕量化設計，穿上毫無負擔，長時間活動也不易悶熱。同時加入可收納式帽子設計，細節實用又便利。

防曬外套推薦：Discovery

▲Discovery Expedition BERTEX 女版拉練外套，NT$4,690。

Discovery防曬外套具備防水、防風、抗UV等多重功能，無論是惡劣天氣還是烈日炎炎，都能提供全面的保護，採用高彈性且耐用度高的，尼龍布料不僅耐磨，還能輕鬆應對各種戶外活動。下襬的抽繩設計，更為整體造型增添層次感，穿上不僅防曬，也能保持時尚感。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防曬, 外套, 防曬外套

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