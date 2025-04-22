fb ig video ETtoday search mobile

BALENCIAGA免費LINE貼圖必收！「8表情超實用」時髦外星人穿6XL運動鞋

>

記者鮑璿安／綜合報導

一向愛搞怪的BALENCIAGA這次驚喜帶來LINE貼圖！慶祝年度外星人日，8款超級實用的表情登場，外星人們甚至還換上了夏季25系列的單品，腳踩6XL運動鞋化身最時髦的貼圖，動動手指免費下載去。

▲▼ balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BALENCIAGA這次在台灣地區的LINE平台上發佈「外星人限定貼圖」 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA這次在台灣地區的LINE平台上發佈「外星人限定貼圖」，這些貼圖的主角則是以夏季25系列的外星人圖案為原型，而他們也俏皮說出「早安」、「OK」、「晚安」等超實用對話。在貼圖世界之中，外星人們化身最時髦的主角，這次換上了PANTHER MASK太陽眼鏡，浮誇搶眼的設計毫無違和，而且腳踩大尺寸6XL運動鞋，將品牌標誌性設計與有趣的動漫風格相結合，只要加入BALENCIAGA官方LINE好友即可免費下載貼圖。

▲▼ balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

現實世界之中也有外星人的身影，夏季系列的外星人T-Shirt、連帽衫和Darling首飾，以鮮艷的綠色外星人圖案貫穿，將實穿的單品注入一絲怪誕可愛風格，此波貼圖商品也已於台灣BALENCIAGA店點上市。

BALENCIAGA外星人限定貼圖
下載期間：2025年4月22日至5月22日，只要加入BALENCIAGA Line官方好友即可免費下載
使用期效：90天
點擊連結立即下載「外星人限定貼圖」
 

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada 最新發表的形象廣告「DAYS OF SUMMER」夏日時光，從一片寧靜水面開始一場超現實的構想 。（圖／品牌提供）

同時，Prada發表了 Days of Summer 夏日系列，由創意指導Ferdinando Verderi操刀，定格下一幕幕詩意場景，水天一色、一片湛藍，畫面直接體現出季節自由的精髓，每個人都站在色彩鮮豔的gozzo（一種典型的義大利木船）之上，彷彿置身於冒險的臨界點。於攝影師Oliver Hadlee Pearch 所拍攝的靜態照片中，人物身後是一片平靜、宛如烏托邦式般的詩情畫意。

關鍵字：

BALENCIAGA, 外星人, LINE貼圖, 夏季款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係

「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

交往進入「舒適期」的4個跡象！全中就離老夫老妻不遠了 張韶涵再現《公主小妹》裝扮夢回18年前　美貌完全凍齡方法公開 「我們不同，但誰都沒錯」　當溝通無效最成熟的相處是尊重彼此的想法 「5個方法」讓你不當月光族　無痛存錢技巧一次看 2025新錶／江詩丹頓3大工藝演繹日內瓦鐘樓　積家花卉琺瑯錶生動 家裡東西越多越不快樂　4個步驟「幫家瘦身」 陳喬恩愛馬仕柏金包伴遊福岡　提把綁蝴蝶結「一言難盡」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面