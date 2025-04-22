BALENCIAGA免費LINE貼圖必收！「8表情超實用」時髦外星人穿6XL運動鞋

記者鮑璿安／綜合報導

一向愛搞怪的BALENCIAGA這次驚喜帶來LINE貼圖！慶祝年度外星人日，8款超級實用的表情登場，外星人們甚至還換上了夏季25系列的單品，腳踩6XL運動鞋化身最時髦的貼圖，動動手指免費下載去。





▲BALENCIAGA這次在台灣地區的LINE平台上發佈「外星人限定貼圖」 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA這次在台灣地區的LINE平台上發佈「外星人限定貼圖」，這些貼圖的主角則是以夏季25系列的外星人圖案為原型，而他們也俏皮說出「早安」、「OK」、「晚安」等超實用對話。在貼圖世界之中，外星人們化身最時髦的主角，這次換上了PANTHER MASK太陽眼鏡，浮誇搶眼的設計毫無違和，而且腳踩大尺寸6XL運動鞋，將品牌標誌性設計與有趣的動漫風格相結合，只要加入BALENCIAGA官方LINE好友即可免費下載貼圖。

現實世界之中也有外星人的身影，夏季系列的外星人T-Shirt、連帽衫和Darling首飾，以鮮艷的綠色外星人圖案貫穿，將實穿的單品注入一絲怪誕可愛風格，此波貼圖商品也已於台灣BALENCIAGA店點上市。

BALENCIAGA外星人限定貼圖

下載期間：2025年4月22日至5月22日，只要加入BALENCIAGA Line官方好友即可免費下載

使用期效：90天

點擊連結立即下載「外星人限定貼圖」







▲Prada 最新發表的形象廣告「DAYS OF SUMMER」夏日時光，從一片寧靜水面開始一場超現實的構想 。（圖／品牌提供）



同時，Prada發表了 Days of Summer 夏日系列，由創意指導Ferdinando Verderi操刀，定格下一幕幕詩意場景，水天一色、一片湛藍，畫面直接體現出季節自由的精髓，每個人都站在色彩鮮豔的gozzo（一種典型的義大利木船）之上，彷彿置身於冒險的臨界點。於攝影師Oliver Hadlee Pearch 所拍攝的靜態照片中，人物身後是一片平靜、宛如烏托邦式般的詩情畫意。