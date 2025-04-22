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蜜桃蘇打、療癒茶香！增添日常樂趣的洗沐好物

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

洗沐是每天都必須進行的事情，但如何在這日常無趣的例行公事上，增添迷人的細節，香氣就是很好的輔助，能夠讓清潔的過程中，帶來療癒的瞬間，最近也有不少香氛洗沐好物，不僅可以放鬆心情，更能好眠一整晚。

＃Savlon 好夢香浴露，售價299元

Savlon,LUX,SHARECO,smith&burton,清潔,洗澡,保養,。（圖／品牌提供）

現代人常常有失眠、難以入睡的問題，英國Savlon就針對這樣的困擾，推出全新品牌「夢研所」，以香氛、舒眠、療癒為核心，讓清潔儀式能為好眠打下基礎，首次推出的4種香氣，包含：薰衣草星空、琥珀森林、月光玫瑰、忘憂橙花，不僅都是以自然花香為基調，更是添加專利洋甘菊精萃、維他命B5、海藻醣，能夠舒緩肌膚乾燥，讓洗澡變成享受。

＃LUX 小氣泡爽膚沐浴露，售價309元

Savlon,LUX,SHARECO,smith&burton,清潔,洗澡,保養,。（圖／品牌提供）

給肌膚喝一杯沁涼暢快的氣泡飲吧！LUX全新上市小氣泡爽膚沐浴露，運用獨特的微氧小氣泡，讓肌膚清潔的同時更有大口呼吸的暢快感，搭配兩款夢幻系香氣：微醺白桃香、沁涼海鹽香，想當多汁的人間水蜜桃、還是自帶度假氛圍，一次全都滿足，兩款都有注入涼感配方，洗完更沁爽，夏季用過絕對上癮。

＃SHARECO 香氛抗菌洗手露，售價480元

Savlon,LUX,SHARECO,smith&burton,清潔,洗澡,保養,。（圖／品牌提供）

洗手有助於擺脫病菌，SHARECO全新的香氛抗菌洗手露推出昕、茗兩款不同的香氣，如同其命名的寓意，「昕」是充滿活力清新的柑橘木質調，「茗」則是沉靜內斂的茶香，兩者皆以佛手柑展開明亮的香氣結構，昕以廣藿香、檀香收尾，更顯木質調的深層尾韻，茗透過雪松帶來茶湯溫潤柔和的氣息，都是讓人療癒的氣味。

【加碼推薦】

＃smith&burton 低敏舒膚2合1洗毛精，售價1200元

Savlon,LUX,SHARECO,smith&burton,清潔,洗澡,保養,。（圖／品牌提供）

貓狗對養寵人來說，是家人般的存在，尤其牠們會有舔毛的行為，在洗沐上若能更多一分留意，也能獲得更好地保護，尤其台灣夏季天氣炎熱，不少貓咪、狗狗都會有皮膚搔癢、敏感的困擾，更應該多加留心；來自紐西蘭的天然品牌smith&burton就推出低敏的洗護單品，低敏舒膚2合1洗毛精不僅犬貓適用，一瓶就可以做到清潔與皮毛的養護，縮短多次的清潔時間，而且完全無香的設計，對嗅覺敏銳的貓狗更是貼心，不用再忍受刺鼻的味道，不含皂鹼、酒精、香精等刺激性成分，清潔更安心。

關鍵字：

Savlon, LUX, SHARECO, smith&burton, 清潔, 洗澡, 保養

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