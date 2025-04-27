不為戀愛而戀愛！3位韓星的單身觀　每個人有自己的幸福定義

文／人物誌

「獨立而自由的靈魂，才是幸福之路。做自己，比任何事情都重要。」吳爾芙於《自己的房間》中留下的這句話，提醒著我們不論是保持單身、談戀愛，還是步入婚姻，都只是人生中的選擇，沒有那種關係比較好或比較壞，但選擇前要記得好好傾聽自我需求，往對自己最舒適的生活前行。與一般人無異，明星也會遇到這類的關卡，而本篇將整理3位韓國明星對於「單身」的感觸，一起來看看是否也說出你的心聲吧！

▲孔劉曾說過自己人生最不能丟掉的就是「感性與純真」。（圖／《鬼怪》劇照）



孔劉：「我算是很喜歡一個人獨處，也是很需要有自己的時間的人，也很習慣寂寞。」

以《鬼怪》走紅亞洲的孔劉，劇中機車又幼稚的形象深植人心，迷倒了不少人的心。孔劉曾說過，自己人生最不能丟掉的就是「感性與純真」，因此就算在娛樂圈工作多年，他始終仍能保有赤子之心，而也是這樣的生活化作風，讓人不愛他也難。

隨著同時期男星相繼結婚生子，孔劉也曾自問：「讓小孩出生在這個時代，對小孩是好事嗎？我具有當爸爸的資質嗎？」對於孕育生命這件事他認為得謹慎以待。而對於走入一段關係，孔劉覺得不管是戀愛或是交朋友，彼此都要各自己的空間，慢熟的他也表明自己習慣了單身，所以不會刻意去尋找伴侶，只等待緣分出現，並希望對方是能尊重彼此空間的人。

▲李棟旭的戀愛麻煩論引起共鳴。（圖／《鬼怪》劇照）



李棟旭：「我會想戀愛，但覺得很麻煩。」

還記得《鬼怪》裡和孔劉所飾金信不停鬥嘴的陰間使者嗎？現實生活中，與孔劉是好友的李棟旭，曾在網路節目《藉口 Go》中提及「戀愛麻煩論」，而引起了人們共鳴。

李棟旭認為到了一定年紀，開始會謹慎挑選交往對象，便無法如年輕時那般隨心交往。就算自己仍渴望愛情，也對談戀愛要歷經的過程太多而顯得麻煩，甚至連如何曖昧也有所生疏，還不如一個人獨處更自在，不用事事都要考慮對方的感受。

▲Rosé在Podcast談論自己的感情觀。（圖／IG@roses_are_rosie）

Rosé：「結婚和買房就是幸福的標準嗎？有些人因此有很多痛苦經驗，有時候我都會很開心我是個單身女生。」

從BLACKPINK出道即大紅的Rosé，以和火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱的〈APT.〉風靡全球，更是入選《時代》百大最具影響力人物的首位K-POP歌手。走出全球的Rosé也卸去偶像的包袱，在Podcast《Therapuss with Jake Shane》談論自己的感情觀。

「結婚與買房」真的就能通往幸福道路嗎？雖然名利雙收，但Rosé也曾為愛所苦，有過「放不下」的經歷而讓她有「單身很幸福」的結論，並不是像網友所認為，是因為她成功才有底氣這樣說。每個人對幸福的定義不同，沒有對錯Rosé只是很明白自己想要的是什麼，而找到了自己對幸福的定義。

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