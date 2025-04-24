蘇格登出梅酒酸甜迎春　美國西雅圖威士忌「WESTLAND」正式登台

記者蔡惠如／綜合報導

今春台灣威士忌市場迎來三款新品，蘇格登以12年單一麥芽威士忌作為基酒，推出2025限量梅酒組；美國「WESTLAND 威嵐」單一麥芽威士忌首度登台，帶來融合美國風土特色的獨特酒款；百齡罈則發表格蘭伯吉酒廠「單一麥芽品鑑系列」，以12年、15年及18年完整年份，展現斯貝賽區蘋果樂園的獨特風味。

▲蘇格登推出2025限量「蘇格登豐味梅酒組」。（圖／各品牌提供）

蘇格登梅酒季回歸

蘇格登一年一度的梅酒季在春暖花開之際回歸，以全新瓶身包裝亮相，首度與台灣百年布莊「錦源興」合作，推出2025限量「蘇格登豐味梅酒組」，融合印花藝術與製酒工藝。

梅酒使用蘇格登12年單一麥芽威士忌為基酒，採用雙桶熟成工藝，波本桶帶來絲滑香草口感，雪莉桶則提供濃甜莓果風味。當這款威士忌與青梅融合，既保留了威士忌原有的香醇，又能完美呈現青梅的酸甜層次，創造出獨特的蘇式梅酒風味，售價1,340元。

品牌特別設計了透明釀酒瓶並搭配獨家印花布，讓消費者可以親自體驗在家釀製梅酒的樂趣。即日起消費者可前往蘇格登社群媒體參與抽獎活動，完成指定步驟即有機會獲得限量「蘇格登豐味梅酒組」，內含品牌設計印花布、梅酒瓶與日式綁繩各一入。

威嵐美國單一麥芽威士忌首登台灣

來自美國西雅圖的「WESTLAND 威嵐」單一麥芽威士忌正式登台，為台灣市場帶來獨特的美式單一麥芽風格。成立於2010年的威嵐，以其對美國風土與本土原料的探索精神，挑戰傳統威士忌製作概念，被公認為美國單一麥芽威士忌的領先品牌。

威嵐的製酒哲學立基於四大要素：大麥、水、酵母及橡木桶，每一項原物料都被視為獨特風味來源，使用喀斯喀達山錫達河的低礦物質純淨水源，選擇烘烤麥芽作為主原料，採用比利時Saison啤酒酵母進行發酵，並強調處女桶熟成工藝，成功創造出有別於蘇格蘭威士忌的美式單一麥芽特色。

此次登台的核心產品FLAGSHIP旗艦款，選用華盛頓精選淡色麥芽、慕尼黑麥芽等五種麥芽，並在特選全新美國橡木桶與雪莉桶中陳年至少40個月，展現奶油布蕾、紅茶、堅果牛奶糖等豐富層次，售價為1,700元，酒精濃度46%，容量700ml。

百齡罈格蘭伯吉酒廠單一麥芽品鑑系列

隨著台灣威士忌市場日趨成熟，資深愛好者更加注重稀有與珍貴的獨立裝瓶威士忌。被譽為斯貝賽區「蘋果樂園」的格蘭伯吉酒廠，以其特殊的慢速蒸餾工藝和熟成紅蘋果蜜香而聞名，擁有獨特的三對大型洋蔥型蒸餾器配置，蒸餾過程更加漫長，萃取出純淨細緻且富含蘋果蜜香的酒質，成為果香愛好者追逐的目標。

此次百齡罈首度推出格蘭伯吉酒廠「單一麥芽品鑑系列」，涵蓋12年、15年及18年三個年份，分別詮釋春夏秋季節景色。12年款展現春天的明亮生機，以熟成紅蘋果風味交織太妃糖香甜；15年款則如同夏天熟透的紅蘋果，揉合清甜蜂蜜成為果醬般濃郁氣息；18年款則呈現秋季風情，帶有熟成紅蘋果與紅莓香氣，夾帶蜂巢甜香與溫潤木質調，售價從950元至2,390元不等。

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