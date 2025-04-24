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別再選玫瑰！梔子花、鈴蘭入清新系香水　不分季節場合都百搭

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

清新的香味廣受臺灣女性喜愛，而且不分場合與季節，都可以輕鬆穿戴，搭配場景多元，近期就有許多精品推出優雅細緻新香，噴上絕對詢問率超高。

＃FERRAGAMO 熾烈之光女性淡香精，55ml、售價3550元

FERRAGAMO,嬌蘭,FURLA,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

FERRAGAMO過去的女香都展現出甜美可人的氣質，在2025年首款女香以傳達女性內在光芒、自信與優雅為主題，打造全新的熾烈之光女性淡香精，是一款很清新、大氣又具質感的花香木質調，以梔子花搭配茉莉的中調，應用白梨、黃葵打造明亮清爽的前味，最後龍涎香醚、廣藿香做出溫暖的結尾，展現出極致高貴、獨立自信的氛圍。

＃嬌蘭 幸福永駐鈴蘭淡香水－鎏金縷珠蜂印瓶，售價29500元

FERRAGAMO,嬌蘭,FURLA,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

香水向來以玫瑰被女性廣為接受，但嬌蘭的幸福永駐鈴蘭淡香水自1908年誕生之後，2016年由調香師蒂埃里．瓦塞（Thierry Wasser）重新演繹，依舊經典至今，2025年攜手藝術家楊．菲利普（Yann Philippe）結合極致工藝與人工智慧，打造出大膽18K金藤蔓曲線，包裹晶瑩剔透蜂印瓶，最後以珍珠模擬鈴蘭的鐘型花瓣，極具巧思。

＃FURLA 和諧之韻淡香精，50ml、售價2200元

FERRAGAMO,嬌蘭,FURLA,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

來自義大利時尚品牌FURLA在推出花語系列淡香精之後，在日前全新發表和諧之韻淡香精，整體設計非常可愛，圓形的湖水綠瓶蓋搭配金屬感煙燻色調及底部柔和弧度的piqure工藝，在香味上透過以沁涼感的柑橘結合黑醋栗，展現出清甜活潑的氛圍，中調綠茉莉、梔子花更顯典雅優柔，喀什米爾木與琥珀木的基調，讓整體香氣更顯輕盈透明。

關鍵字：

FERRAGAMO, 嬌蘭, FURLA, 香水, 香氛

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