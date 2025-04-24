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頂級「夢幻旅箱」出石榴紅、仙踪綠好時髦！燕麥奶、草莓粉低飽和也仙氣

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

疫情告一段落之後，旅行已經成為不少人的日常，偶爾讓自己放鬆出行，當然時尚態度要拉滿，隨著近年展現個人個性態度的風氣盛行，行李箱也不再侷限於沉悶的黑灰色系，更顯繽紛多彩，樣式也多元、多工，滿足不同旅人的需求。

＃RIMOWA Essential限量行李箱

RIMOWA,Crash Baggage,CROWN,American Tourister,行李箱,旅行,時尚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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頂級行李箱RIMOWA向來是旅人心中「夢幻逸品」，德國精湛嚴謹的工藝，讓堅固、耐用成為其箱包的代名詞；其中，廣受名人喜愛的Essential系列，每年更是會以各個國家的特色推出限量款式，2025年以熱情洋溢的墨西哥為主題，打造出極為繽紛的石榴紅（Granada）與仙踪綠（Verde），將當地人文充滿力量的親切、還有充滿生機綠意的叢林風光，濃縮成兩款精緻調配的色選。

RIMOWA,Crash Baggage,CROWN,American Tourister,行李箱,旅行,時尚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不只是大膽的顏色很吸睛，Essential系列選用優質聚碳酸酯製成，更加輕巧、耐衝擊，獨家Multiwheel系統可以讓行李箱即使在不平路線，也能絲滑順暢的滾動，同時無段式伸縮拉桿可以任意調節高度，符合旅行各種情境，使用起來更加順手。

＃Crash Baggage Stripe系列晨曦藍

RIMOWA,Crash Baggage,CROWN,American Tourister,行李箱,旅行,時尚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

義大利搞怪行李箱品牌Crash Baggage直接把凹陷做在行李箱上面，外出再也不怕摔，2025春夏針對不同系列也推出繽紛色選，像是Stripe系列就發表晨曦藍的顏色，淡雅的淺藍怎麼搭配都清爽，持100%回收材質與防潑水機能布料，全面因應不同的冒險旅程。

＃CROWN BOXY前開框架拉桿箱

RIMOWA,Crash Baggage,CROWN,American Tourister,行李箱,旅行,時尚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

喜歡低飽和色系的人，當然不能錯過「CP值之王」CROWN的BOXY前開框架拉桿箱，蜜桃粉橘、燕麥奶白、粉色等療癒色系，簡直就是IG打卡必備，超獨特的1：9前開式設計，不需要全部攤平也能輕鬆拿取東西，超輕量的鋁製夾框設計和100%PC材質，兼具耐用與輕巧。

＃American Tourister FRONTEC草莓粉行李箱

RIMOWA,Crash Baggage,CROWN,American Tourister,行李箱,旅行,時尚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

前開式設計行李箱近年廣受喜愛，American Tourister的FRONTEC系列更是首選，不僅取物方便，更可以擴充空間，直接提升14%容量，簡直就是愛買人士的必備單品，前開式設計更是擁有筆電專屬立體收納區與USB、TYPE C充電孔，解放雙手輕鬆簡單，搭載Optimov彈力避震系統與StePause平穩滑順剎車輪，輕鬆推行更省力。

關鍵字：

RIMOWA, Crash Baggage, CROWN, American Tourister, 行李箱, 旅行, 時尚

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