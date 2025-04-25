【廣編】RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶突破想像　如海洋般清澈、建築般壯麗

▲圖為RICHARD MILLERM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶推出三種版本：其中兩款採用透明與彩色藍寶石水晶材質的組合，每款限量10只；另一款則為全透明藍寶石水晶材質，限量15只。



RICHARD MILLE將海洋的澄澈透明與哥德式建築的磅礡氣韻轉化為設計靈感，全鏤空設計RM 75-01腕錶宛若空靈雕塑，飛行陀飛輪與懸浮發條盒更成為視覺焦點。流暢弧線貫穿設計，詮釋動態與柔美。刻度圈宛如穹頂建築，靈感源自歷經千年的哥德式肋拱，具有雕塑感的框架以微噴砂紅金打造，並由緞面打磨鈦合金立柱支撐，與SuperLuminova夜光材質交相輝映，為機芯注入光影變幻。鈦合金底板如金屬蕾絲般纖巧，卻穩固承載著漸開線齒輪系統、陀飛輪與發條盒。捨除上橋板的設計令這些部件「懸浮」其中，強化鏤空效果，同時確保強悍耐用。橋板充分利用空間感與透視感，透明藍寶石與微噴砂緞面處理相映生輝。為呼應鍍銠齒輪，鈦合金底板覆以5N紅金PVD塗層，為機芯注入一絲溫暖氣息。

藍寶石水晶的通透特質使機芯結構盡收眼底，這一特質在RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶中尤為驚艷。加工藍寶石從數十公斤的原石中切削出三件式錶殼，工時逾1,000小時，其中打磨工序持續40天不間斷。透過在晶體結構中融入金屬氧化物打造出彩色藍寶石，其工藝比透明藍寶石更為嚴苛，需精準控制溫度與生長速度，絲毫偏差皆可能導致色澤不均或氣泡生成。RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕錶詮釋形而上的平衡。充滿現代感與應用尖端科技的機芯，與源自歷史建築及海洋柔情的永恆靈感和諧共生。這種雙重性完美體現RICHARDMILLE的藝術與技術理念：多元世界交會，為品牌開拓全新創作疆域。