夏日必備「棒球帽」搭配技巧！減齡效果加倍　不出錯首選深色系

▲棒球帽搭配技巧。（圖／孫芸芸IG、Hyuna IG、Seulgi IG）

圖文／CTWANT

今年一定要學會的高街時尚風潮，特別是棒球帽這個單品，不僅是運動場上的標誌，更成為日常穿搭的時尚利器！無論是與休閒服裝搭配、還是與甜美、潮流互相結合，都能展現不同的風格魅力。以下分享棒球帽的搭配技巧，讓你在人群中脫穎而出。

棒球帽的搭配技巧：深色系棒球帽，穿搭小白不怕出錯

棒球帽看似容易搭配，但是穿得不合時宜反而容易顯得突兀。最簡單的搭配方法就是選擇百搭的深色系款式，無論是休閒感還是潮流風格都完美駕馭。

▲深色系款式的棒球帽百搭。（圖／Seulgi IG）

不僅是最基礎也最不會出錯的搭配方式，而且在降低出錯率的同時，還能促進整體造型的和諧感，適用於搭配功底薄弱的時尚小白嘗試。

▲穿搭小白首選深色系棒球帽。（圖／Seulgi IG）

棒球帽的搭配技巧：鮮豔色棒球帽，更添活潑感

棒球帽顏色與衣服顏色有著極大對比的造型，雖然有很好的吸睛效果，但駕馭難度也較高，尤其一旦棒球帽顏色與衣服顏色產生突兀感，會導致整個造型產生眼花繚亂的感覺。

▲鮮豔色棒球帽駕馭難度也較高。（圖／Jessica IG）

所以在服裝挑選色系上可以以黑、白、灰等大地色系為主，再挑選鮮豔色的帽子，就能讓視覺更協調也更顯活潑氣息。

▲鮮豔色棒球帽建議搭配大地系色系服裝。（圖／Melinda IG）

棒球帽的搭配技巧：加入甜美風單品，減齡效果加倍

帶有男孩風、偏中性的棒球帽，和充滿女性風情的單品組合在一起，反而能創造出不一樣的火花，可鹽可甜的風格！

▲男孩風棒球帽加入甜美風單品，減齡效果加倍。（圖／Hyuna IG）

例如：近年很火紅的公主袖上衣、浮誇洋裝、芭蕾舞鞋、泡泡襪，或是浪漫粉色包包，相互搭配在一起反而能讓妳有種減齡的氛圍感。

▲蔡依林私服棒球帽搭配。（圖／蔡依林 IG）

棒球帽的搭配技巧：運用服裝上的層次穿搭＋棒球帽，看起來很懂穿

除了基本的運動風服裝搭配棒球帽外，想要更時髦、讓穿搭更高級，以下是穿搭進階班，可以嘗試在服裝上加入疊穿技巧。

▲層次穿搭＋棒球帽，看起來很懂穿。（圖／孫芸芸 IG）

例如：短版大V領上衣、條紋上衣，選擇帶有立體剪裁的風衣或裙裝，都能讓棒球帽的時尚完成度更高，也能看起來很會穿！

▲棒球帽搭配風衣看起來很會穿！（圖／emitaz IG）

延伸閱讀

▸ 母親節禮物推薦！精選11款精品包配件：Dior、 Gucci、MARC JACOBS，送給媽媽超大心

▸ 時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的山系穿搭技巧、以及必備3單品

▸ 原始連結