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涼夏必收！5款精品草編包推薦　Chloé爆款水桶包2萬多就買到

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涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲近期最值得入手的精品草編包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到夏天必備包款絕對少不了精品草編包的存在，從視覺到觸覺都能給人滿滿的消暑感。這次就來推薦近期最值得入手的精品草編包，在享受夏日陽光的同時，也能保持時尚感十足！

精品草編包推薦：Chloé Summer Banana草編托特包

Chloé這款全新Summer Banana草編托特包，以更俐落的外型與寬敞容量，滿足日常與度假的多重想像。溫柔內斂的色調中，藏有細緻且意義非凡的設計語彙：手寫Chloé logo靈感源自1978年由老佛爺Karl Lagerfeld為品牌打造的腰帶，不只是懷舊致敬，更是風格記憶的延續，溫柔且堅定地訴說著屬於Chloé女子的時尚語言。

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲Chloé全新Summer Banana草編托特包。（圖／品牌提供）

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▲Chloé Summer Banana拉菲草草編托特包／39,900元。（圖／品牌提供）

精品草編包推薦：CELINE LOUISE拉菲亞水桶包

CELINE夏日系列打造時髦隨性的精緻美學，像是這款LOUISE拉菲亞水桶包，以拉菲草結合精湛皮革及編織工藝，拎在手上滿滿的鬆弛感，打造在炎炎夏日下從容悠然的閒暇調性。

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲CELINE LOUISE拉菲亞及牛皮革小型水桶包／115,000元。（圖／品牌提供）

精品草編包推薦：CELINE TEEN GARANCE手袋

這款CELINE TEEN GARANCE手袋，結合天然材質與奢華細節，大量運用柳條纖維材質、搭配金色標誌性的TRIOMPHE元素，傳遞出地中海陽光下的清新氣息，展現專屬於夏季的摩登度假風格！

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲CELINE TEEN GARANCE柳條及天然牛皮革手袋／150,000元。（圖／品牌提供）

精品草編包推薦：Chloé Horse Medal草編水桶包

春夏衣櫥中不可或缺的編織水桶包，Horse Medal不僅承襲品牌一貫的優雅格調，包款上立體壓印的Logo汲取馬術靈感。以天然纖維親手編織而成，融合細緻小牛皮細節，加上精緻小巧的外型，實在有夠討喜，重點是只要兩萬多就能買到，這價格真的很佛心。

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲Chloé Horse Medal草編水桶包／24,900元。（圖／品牌提供）

精品草編包推薦：LOEWE  Ola織籃包

酒椰葉纖維織籃是LOEWE工藝文化的體現，這款Paula’s Ibiza系列新款Ola織籃包柔軟又輕巧，以傳統手工製作，弧形包身、流暢的翻蓋，波浪形輪廓並掛上短甜圈首飾鏈，可愛爆擊！無論是搭配洋裝或褲裝，都能搭配出完美夏日度假打扮。

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲。（圖／品牌提供）

涼夏必收！5款精品草編包推薦：Chloé、CELINE、LOEWE…這顆2萬多就買到

▲LOEWE Ola織籃包／74,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 精品, 草編包, Chloé, CELINE, LOEWE

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