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跟CHANEL到科莫湖度假！冰淇淋變最萌配件包、夢幻花園洋裝早春秀登場

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記者鮑璿安／綜合報導

每年步入春夏時節，CHANEL香奈兒都會啟程來到新地標舉行度假系列大秀，此次2025/26 Cruise 度假系列選在美得如詩如畫的義大利科莫湖畔（Lake Como）旁發表，於埃斯特別墅（Villa d'Este）開啟一場心靈之旅，各種渲染早春氣息的編織包款、繽紛斜紋軟呢套裝，是本季必不可少的時髦關鍵詞。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲2025/26 Cruise 度假系列選在義大利科莫湖畔（Lake Como）旁發表，於埃斯特別墅（Villa d'Este）開啟一場心靈之旅 。（圖／品牌提供）

香奈兒與義大利的淵源頗深，要從1920 年說起，當時嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）首次踏上義大利，從此愛上威尼斯的拜占庭藝術，威尼斯聖馬可大教堂的金色祭壇屏風成為香奈兒設計靈感來源之一。 她也將威尼斯的象徵「聖馬可翼獅」視為護身符，裝飾於康朋街寓所，也點綴於套裝鈕釦與包釦上，往後無論在設計元素或是工坊合作上，與義大利都有密不可分的關聯。本次秀場選址於這座歷史悠久的宮廷飯店埃斯特別墅，在科莫湖波光粼粼的迷人景致映襯之下，模特兒來回穿梭於巴洛克風格的花園之間，伴隨夕陽暖暖微光灑落，鋪陳出屬於香奈兒專屬的浪漫度假儀式感。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

系列以義大利假期為靈感，一套白色斜紋軟呢布料腰帶套裝進行開場，點綴上細膩的亮片，隨著光線散發輕鬆自在的迪斯可氣息，完美銜接日夜。為致敬秀場，也不難發現斜紋軟呢套裝換上了別緻的赭紅、金黃與暖橙色外觀，更添歡快色彩。大量的蕾絲工藝設計，靈感即汲取自花園裡的木蘭、紫藤花、山茶花、杜鵑與夾竹桃；湖面光景則濃縮在連身洋裝上，唯美的立體花朵一層層堆疊化作肩帶，運用裸粉色和水藍色漸層呼應其中，讓人找回一絲平靜愜意。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲2025/26 Cruise 度假系列矚目配件 。（圖／品牌提供）

除了華麗的晚裝，度假系列也為休閒場合打造一系列實穿作品，學院風的條紋套裝渲染出清新活力，也進一步運用於到針織開襟外套、洋裝與 Polo 衫上；而連身泳裝外搭九重葛色調印花長袍，腰帶則依舊透露著精緻氣息，彷佛下一秒就要投奔海灘的懷抱。配飾部分是不少小香迷目光的焦點，大型海灘包款、HOBO包款、編織竹籃包在手中吹響盛夏的號角，方巾也成為重點元素之一，點綴在頭上或是纏繞在包款手柄中，增添率性氛圍。

看更多夏季限定系列

隨著氣溫升高，夏季的氛圍越來越強烈，而專屬於夏日時光的拉菲草更是穿搭之中必不可少的元素，FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質，絕對是最療癒消暑的單品。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

關鍵字：

CHANEL, 義大利, 度假

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