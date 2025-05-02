2025母親節香水組合推薦！絕美限定禮盒與贈禮香氛控必入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

香水是最療癒人心的存在，母親節不妨就為媽媽或自己選款喜愛的香氛，還能搭配平時沒有的絕美禮盒或贈禮，讓心情加倍開心。

迪奧Miss Dior香精限量禮盒版



迪奧再次與藝術家PIETRO RUFFO合作，為Miss Dior披上限量花園蝶舞圖騰，推出Miss Dior香精限量禮盒版，感受繁花盛放間，翩翩彩蝶輕舞環繞交織出的絢麗景致。讓每一滴香氛宛如繁花般詩意綻放，是獻給母親最深情的香氛禮讚。

內容：Miss Dior香精80ml

建議售價：NT$6,850

嬌蘭花草水語薔薇之木淡香精組



木質調愛好者必收！辛辣又清新的薔薇木遇上別緻的玫瑰和大膽濃郁的廣藿香，呈現大膽卻又精緻的花香木質調。花草水語薔薇之木淡香精取材珍稀薔薇木的辛辣清新與土耳其玫瑰原精的溫柔性感，優雅地構建出這款香水，為肌膚注入精緻高貴的香氣。

內容：花草水語薔薇之木淡香精75ml（正品）、皇家蜂王乳蜜露40ml、皇家蜂王乳平衡油精華5ml、皇家蜂王乳蜂蜜修護白霜7ml、花草水語晨霧玫瑰淡香水7.5ml、花草水語薔薇之木淡香精7.5ml。

優惠價：NT$4,990（價值NT$7,911、64折）

備註：各百貨通路、法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店優惠組合略有不同，以各通路公告為準。

YSL自由不羈裸膚之水母親節檔期獨家獻禮



YSL BEAUTY的獻愛心意展現在全新香氛「YSL裸膚之水」上，透過香味感受暖意的橙花、柑橘、薰衣草，仲夏香氛綿延身邊。YSL裸膚之水不僅是香水，蘊藏植粹橙花護膚精華能直接當作身體或髮香噴霧，輕盈的為肌膚保濕亮澤，更能噴灑於居家空間、寢具織品上。

內容：母親節檔期於YSL專櫃選購跨品類（含一香氛）滿NT$10,000即享奢華獻禮「自由仲夏浮游花燈」（價值NT$1,000）。

備註：可與滿額贈累贈，贈品數量有限，贈完為止。

Jo Malone London攜手奧斯卡最佳製作設計獎得主Shona Heath



迎接即將到來的母親節，Jo Malone London攜手奧斯卡最佳製作設計獎得主Shona Heath，當可愛人物與香氛相遇，為香氛賦予可愛能量，帶來驚喜療癒限量香氛禮贈。

除了推出期間限定月亮造型禮盒包裝外，還有一系列的限量款驚喜療癒貼紙組、磁鐵組、束口袋與托特包，讓每份香氣四溢的禮物充滿暖心氛圍。 （驚喜療癒系列限定禮盒和贈品數量有限，活動詳情請依各百貨專櫃母親節活動為主）

Atelier Cologne法國歐瓏母親節溫馨獻禮



來自法國的沙龍香氛Atelier Cologne法國歐瓏推出限量系列「繪愛時光Fresco of Love」，將香氛與藝術結合。系列靈感來自法國藝術家Philippine de Richemont聯名作品Fresco of Love，以溫暖的色彩與細膩的香氣，為摯愛獻上一份永恆的心意。

香氛特別推薦 「Camélia Intrépide 茶花香頌」，這款來自歐瓏珍稀系列的香水，讚頌女性精神，亦向偉大的母愛致敬。香氣靈感源自傳奇女飛行員Amelia Earhart所展現的無畏精神與自由靈魂，前調柑橘清新、茶香細緻，尾韻則帶來木質與麝香的溫暖包覆。山茶花葉香調清新且帶有水潤的綠意，搭配義大利香檸檬與突尼斯橙花，展現光輝而明亮的能量感；白皮革與岩蘭草則襯托出內斂而強大的氣場。

除了禮盒，這次還有聯名包裹絲巾（Furoshiki）包裝，靈感來自於日本傳統包裝藝術，不僅能包裹禮盒，更可重複使用作為絲巾、袋飾或居家擺飾，傳遞環保永續的愛。

內容：凡消費滿NT$4,600即有機會獲得「母親節限定禮盒與包裹絲巾」，透過香氣訴說情感，讓禮贈成為一種藝術（數量有限，贈完為止）。

DOLCE & GABBANA 摯愛極致女性淡香精組合



以義大利傳統甜點Panettone為靈感，獨特且珍稀的榛果揭開序幕，再逐漸到充滿活力的橙花，最終以馬達加斯加香草的溫暖與感性基調收尾，鮮明的對比下散發出令人安心的溫暖，彷彿被滿滿的溫暖擁抱的感覺。不僅歌手凱蒂佩芮 （Katy Perry）十分喜歡，就連韓國品牌大使文佳煐以及女團(G)IDLE成員薇娟也相繼穿上它。

內容：摯愛極致女性香精100ml＋品牌小香5ml＋摯愛手提化妝包

特價：NT$5,200（原價NT$7,700）

Chloé 芳心之旅湛影淡香精組合



芳心之旅香氛系列象徵著Chloé女性的自由精神和自發性。全新篇章的芳心之旅湛影淡香精，尋找新視野的過程中，沿著尼羅河展開一場埃及旅程，猶如一片沐浴在溫暖光影中的風景，湛藍的蓮花在黎明時分綻放，釋放出細膩的水生香氣，帶著綠意和清新的花香。

內容：芳心之旅湛影淡香精75ml＋品牌小香5ml*2＋品牌化妝包

特價：NT$5,605（原價NT$8,100）

GUCCI安可拉蘭花之約香氛禮盒



華麗蘭花之約女性淡香精使用創新手法揉合了花香調與香草調的清新感，兩種香氣碰撞交織，煥發迷人芬芳。這款香水將人們熟悉的甜美香草氣息與水生海洋調巧妙相融。打破常規的組合凸顯了蘭花的明亮感性。香調搭配別出心裁，給柔滑香甜的花香調帶來一絲清透感。

內容：華麗蘭花之約女性淡香精100ml＋10ml＋5ml

特價：NT$6,820（原價NT$8,100）

MARC JACOBS 極野之露淡香精組合



極野之露淡香精徜徉大自然的野性、充滿活力、強烈，是充滿活力、自由奔放精神的讚頌。靈感來自大自然中隱藏的獨特寶藏、冒險的野性。擁有明亮香蕉花香，性感茉莉花香和溫暖琥珀基調。瓶身展現了一束色彩繽紛的野性花束，融合了橙色、粉色、藍色、綠色和紫色的漸變色調。俏皮的花梗增添了一絲異想天開的氛圍，並採用了深綠色並搭配鮮豔、繁茂的花卉邊框，將你帶入一片繁盛綻放的荒野之中。

內容：極野之露淡香精100ml＋10ml品牌小香5ml*2＋品牌化妝包

特價：NT$5,935（原價NT$9,050）

Narciso Rodriguez納西索香水for her女香



Narciso Rodriguez納西索香水以麝香為核心香調，擅長使用高級香氛材料結合品麝香，捕捉女性內心的多樣面貌。其中麝香經典入門款for her系列共五款，以不同的香氛材料刻畫出女性內心更深層的渴望，是性感、是感性、是優雅，最適合內斂但又不失精緻的女性，也是網友口中認證回頭率最高的個人簽名香。

內容：買for her系列淡香精or淡香水100ml，贈粉裸繆思香氛皂（純粹繆思限定）、品牌小香4ml*2＋for her系列針管*6。

特惠NT$4,400～4,900（價值NT$7,340～7,840）

三宅一生ISSEY MIYAKE一生之水女香



日本設計大師三宅一生ISSEY MIYAKE擅長從大自然元素中汲取靈感，即便只是一滴水都能化作雋永的經典香氛！品牌經典之作一生之水系列，運用大自然餽贈的水、花、木，創造出輕噴即流淌自然而空靈的清新香氣，舒服宜人的感受讓人愛不釋手。

內容：買一生之水指定女香系列100ml，贈品牌化妝包＋渼體系列50ml＋品牌小香10ml，首四日再加贈品牌小香4ml。特惠：NT$4,200～4,500（價值NT$6,500～6,800）

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