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ONITSUKA TIGER金屬色芭蕾舞鞋、拳擊靴搶先劇透！秋冬3雙話題必收款

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記者鮑璿安／綜合報導

ONITSUKA TIGER鬼塚虎搶先發表2025秋冬系列單品，以下整理出爆款清單之內的3雙話題鞋履！乘勢拳擊鞋熱潮，推出融合復古與現代設計的 MEXICO 66 BOXING 鞋款，同步帶回經典 WINTER HEAVEN 雪靴及年底限定的 GLITTER HOLIDAY PACK 系列，從鞋履到服飾展現十足時髦氣場。

▲▼ ONITSUKA TIGER。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲MEXICO 66 BOXING拳擊鞋，預計將在2025年10月於全台鬼塚虎專門店及官網上市。（圖／品牌提供）

隨著拳擊鞋款熱潮越演越烈，ONITSUKA TIGER也沒打算放過這一趨勢，帶來全新亮相的MEXICO 66 BOXING拳擊鞋，靈感源自品牌歷史中的復古拳擊鞋款，融合鞋款 MEXICO 66極簡設計語言，搭配高效避震設計的大底，一秒修飾腿部曲線，而且鞋內側更貼心設計拉鍊細節，方便穿脫。

▲▼ ONITSUKA TIGER。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲ WINTER HEAVEN雪靴將在2025年11月於全台鬼塚虎專門店及官網上市。（圖／品牌提供）

▲▼ ONITSUKA TIGER。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲11月將帶來GLITTER HOLIDAY PACK系列，匯聚品牌三大人氣鞋款「MEXICO 66」、「TIGER」與「DELECITY」。（圖／品牌提供）

而秋冬時節必收的雪地靴單品， WINTER HEAVEN雪靴在2005年首次亮相後華麗回歸，奢華毛絨設計從鞋口一路包覆至腳尖，也提供長筒、半長筒與中筒三種穿法，以下拉外翻的方式露出毛絨布料，還有兩顆毛球掛件超顯可愛。此外，品牌也將在年末帶來GLITTER HOLIDAY PACK系列，匯聚品牌三大人氣鞋款「MEXICO 66」、「TIGER」與「DELECITY」，以經典黑為主調，融入亮點元素，爆款芭蕾舞運動鞋履就被換上了金屬質感皮革，搶眼的光澤感Y3K風格，讓人一眼就愛上。

▲▼ ONITSUKA TIGER。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

除了鞋履單品受到矚目之外，自從ONITSUKA TIGER走上米蘭時裝周伸展台之後，也進一步強化品牌格調，形塑出都會感和潮流交接的新視野。2025全新秋冬秀款服飾系列，以「都市二元性」（Urban Duality）為主題，從英倫鄉村元素至龐克鉚釘裝飾，提供一系列搶眼的西裝外套、大衣單品進行混搭。

以下看更多話題聯名鞋

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。

關鍵字：

ONITSUKA TIGER, 鬼塚虎, 鞋履, 秋冬, 品牌, 潮流

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