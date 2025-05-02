每天心好累！營養師：你可能得了「烤吐司症候群」　提醒3件事別做

▲長期處在高壓下，充足睡眠更為重要。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都累到心累無力，下班只想倒頭就睡嗎？營養師高敏敏提醒，小心可能得了烤吐司症候群，在這指的是長期處在高壓下，身心俱疲的狀態，若你正在處在高壓，以下症狀務必小心！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#報復性喝酒

不少人處在高壓下，習慣來杯小酒來消除壓力，營養師高敏敏提醒，小心你喝的不是酒，而是傷害健康的負擔，長期飲酒不只傷肝、增加罹癌風險 更會傷害各個器官！

#睡眠不足

睡眠是我們身體修復的關鍵時刻，如果沒有好好睡覺，不僅是注意力，就連免疫力都會下降，除此之外，更容易導致肥胖、提高心血管疾病的機率。

#疏忽私密處護理

處在高壓之下又經常憋尿，加上水喝太少，容易讓私密處生病，當然也會因為菸酒而改變PH值，降低黏膜防護力。

▲維持運動習慣非常重要。

不想當烤焦的吐司，除了維持好心情以外，營養師也建議你可以這樣做，第一需要遵守健康飲食，均勻攝取各色蔬果，補充各種植化素來對抗發炎症狀，其次充足睡眠也很重要，讓身體在晚上可以好好修復細胞、維持正常代謝，最後維持運動習慣也很重要，生活中多走動，走樓梯代替搭電梯，閒暇之餘別忘了和自己對話，關心自己的身心靈比什麼都重要。