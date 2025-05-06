Met Gala／Rosé中空西裝辣秀Tiffany閃鑽　妮可基嫚57歲美背太精實

記者李薇／台北報導

「時尚奧斯卡」Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴在台灣時間6日登場，今年主題「Tailored for You」在紅毯上可以看到許多男裝剪裁致敬的單品，其中，最受到矚目合體的BLACKPINK成員Rosé在紅毯上，身穿一套YSL訂製西裝禮服，直接披上外套現身，裡面中空設計搭配Tiffany & Co.的高級珠寶，大顆藍寶石旁邊鑲嵌閃耀鑽石，即使是第二次出席Met Gala，依舊氣勢滿分。

向來穿搭都讓人為之驚豔的妮可基嫚（Nicole Kidman）這次在紅毯表現也很厲害，她以一身Balenciaga黑色平口禮服現身，在腰間、臀部位置設計蝴蝶結，多層褶皺卻剛好到腳踝的長裙襬，展現出較為精簡幹練的時髦感，更誇張的是一轉身大鏤空露背的精實線條，完全不像57歲會有的緊緻完美。

▲妮可基嫚俐落短髮一轉身展現精實的後背。（圖／路透社）



韓團SEVENTEEN隊長S.COUPS也受邀出席，他身穿BOSS特別訂製的銀灰色西裝，寬鬆的版型透過襯衫、外套層層堆疊，寬大廓形的長褲更顯份量感，外面罩上長版的披肩，搭配上一頭銀色短髮，整個人看起來特別閃亮。

▲SEVENTEEN隊長S.COUPS身穿BOSS訂製。（圖／路透社）