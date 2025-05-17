韓國女生5個日常「養白」小習慣　每天吃維他命C、堅持擦防曬

▲5個日常養白小習慣。（圖／取自haruaruaru IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

韓國女生的皮膚為什麼那麼白皙？韓國部落客Haru就提到5個日常「養白」小習慣，想要變冷白皮的女生一定要看完喔！

韓國女生美白習慣：堅持吃維他命C、膠原蛋白

Haru提到韓國女生平時都會吃這兩樣保健品，除了是身體需要的營養成分外，也很容易買到、價格又不貴所以會經常吃，而且所有提亮的保養品裡幾乎都有維他命C的成分，表示抗氧能力真的很好，堅持吃就會感覺皮膚不會鬆鬆垮垮的，而且對「養白」也很有幫助喔

▲韓國部落客Haru。（圖／取自haruaruaru IG，下同）

韓國女生美白習慣：不只有臉，脖子跟手臂也要擦防曬

韓國人不管男女老少，一年四季都會堅持擦防曬，雖然內服也很重要但是從外界阻斷紫外線更是關鍵，長時間堅持擦防曬就會發現素顏時的皮膚也乾淨透亮很多，防曬選擇沒有黏膩感的，連脖子跟手臂也都要擦。

韓國女生美白習慣：多喝水

白天會喝很多水，因為多喝水可以讓血液循環變好，還可以預防身體、皮膚發炎，對健康有好處、對皮膚也很好，當然要多喝水囉！如果喝不下水的人可以沖泡維他命C一起喝喝看。

韓國女生美白習慣：長期使用能幫助亮白膚色的保養品

Haru提到亮白膚色保養品也是要長期堅持的，像她自己皮膚偏乾就會在化妝水、乳液選保濕效果好的，精華液跟安瓶就選擇亮白效果好的，她也會特別注意成分。皮膚變白就算不刻意化妝和打扮也會給人很輕透、乾淨的感覺。

韓國女生美白習慣：定期做軟膜護理

很多韓國女生都會定期去皮膚科檢視以及做護理療程，但如果在家裡的話也可以定期做軟膜護理，有空就敷面膜、足膜，畢竟身體皮膚也是很重要的，不管是什麼季節，在外面待一天回家就好好護膚就可以讓皮膚得到舒緩。

趕快來看看近期市面上能幫助養出冷白皮膚色的強力夥伴都有哪些？

雪肌精 輕水感UV防曬噴霧精華 SPF35 PA+++

採用可直接噴灑於臉部的特殊配方設計，細緻輕盈的噴霧能迅速融入肌膚，均勻貼合不結塊。添加85%美容液，防曬同時呵護肌膚而且不黏膩、不泛白，白天外出可直接噴於妝容上，隨時輕鬆補擦防曬，形成輕盈舒適的保護膜，同時有效阻擋紫外線。除了臉部及身體之外，還可用於髮絲與頭皮真的超級方便。

▲雪肌精 輕水感UV防曬噴霧精華 SPF35 PA+++ 60mL／480元。（圖／取自sekkisei.official IG）

basiik 微生平衡清爽物理防曬乳 SPF50+PA+++

Kevin老師常說保養三要事：清潔、保濕跟防曬，防曬是能杜絕外在污染源的第一道防線所以更重要，basiik新推出的物理防曬乳不僅清爽、不泛白還有高防護力，Kevin老師這次要挑戰清爽防曬乳的天花板，即使油肌用也清爽不厚悶，成分是全海洋友善，10種海洋有害成分不添加。

▲basiik 微生平衡清爽物理防曬乳 SPF50+PA+++45ml／880元。（圖／品牌提供）

ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z

獨家高效美白EXD奈米膠囊及智能脂質膠囊，能直擊並高效瓦解頑固的黑色素集團，打破肌膚美白停滯期。以肌膚代謝週期28天所設計，添加高達16重高活性美白植萃、安全溫和耐受的麴酸EX複方，不僅適合高齡頑固斑點困擾族群，更適合產後淡斑、雷射術後保養與新娘婚前密集護理使用！

▲ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z（1.5ml X 28瓶）／ 8,300元。（圖／品牌提供）

香緹卡 雪牡丹臻白透亮精華

香緹卡推出品牌第一個完整美白系列Blanc Peony雪牡丹臻白透亮系列，運用品牌獨門終極淨亮煥妍因子，從造成肌膚暗沉及色素不均的根源抑制黑色素、淡化深層班點，淨化調控膚色，讓肌膚由內而外散發璀璨肌光。

▲香緹卡 雪牡丹臻白透亮精華 30ml／14,000元。（圖／廖怡婷 攝）

La Prairie 鑽白魚子時空亮顏精萃

使用獨家專利鑽白聚光專利活性複方（Lumidose TM）、高濃度5%菸鹼醯胺，獨家活源返齡精萃來幫助皮膚亮白，平滑肌膚、袪除斑點、淡化痘印、均勻膚色、緊緻毛孔，五大膚質需求一次滿足，成為貴婦以及輕熟女眼中今年必備的亮白精華液。

▲La Prairie萊珀妮 鑽白魚子時空亮顏精萃20ml／21,500元。（圖／品牌提供）

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