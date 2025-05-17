fb ig video ETtoday search mobile

韓國女生5個日常「養白」小習慣　每天吃維他命C、堅持擦防曬

>

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲5個日常養白小習慣。（圖／取自haruaruaru IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

韓國女生的皮膚為什麼那麼白皙？韓國部落客Haru就提到5個日常「養白」小習慣，想要變冷白皮的女生一定要看完喔！

韓國女生美白習慣：堅持吃維他命C、膠原蛋白

Haru提到韓國女生平時都會吃這兩樣保健品，除了是身體需要的營養成分外，也很容易買到、價格又不貴所以會經常吃，而且所有提亮的保養品裡幾乎都有維他命C的成分，表示抗氧能力真的很好，堅持吃就會感覺皮膚不會鬆鬆垮垮的，而且對「養白」也很有幫助喔

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲韓國部落客Haru。（圖／取自haruaruaru IG，下同）

韓國女生美白習慣：不只有臉，脖子跟手臂也要擦防曬

韓國人不管男女老少，一年四季都會堅持擦防曬，雖然內服也很重要但是從外界阻斷紫外線更是關鍵，長時間堅持擦防曬就會發現素顏時的皮膚也乾淨透亮很多，防曬選擇沒有黏膩感的，連脖子跟手臂也都要擦。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

韓國女生美白習慣：多喝水

白天會喝很多水，因為多喝水可以讓血液循環變好，還可以預防身體、皮膚發炎，對健康有好處、對皮膚也很好，當然要多喝水囉！如果喝不下水的人可以沖泡維他命C一起喝喝看。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

韓國女生美白習慣：長期使用能幫助亮白膚色的保養品

Haru提到亮白膚色保養品也是要長期堅持的，像她自己皮膚偏乾就會在化妝水、乳液選保濕效果好的，精華液跟安瓶就選擇亮白效果好的，她也會特別注意成分。皮膚變白就算不刻意化妝和打扮也會給人很輕透、乾淨的感覺。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

韓國女生美白習慣：定期做軟膜護理

很多韓國女生都會定期去皮膚科檢視以及做護理療程，但如果在家裡的話也可以定期做軟膜護理，有空就敷面膜、足膜，畢竟身體皮膚也是很重要的，不管是什麼季節，在外面待一天回家就好好護膚就可以讓皮膚得到舒緩。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

趕快來看看近期市面上能幫助養出冷白皮膚色的強力夥伴都有哪些？

雪肌精 輕水感UV防曬噴霧精華 SPF35 PA+++

採用可直接噴灑於臉部的特殊配方設計，細緻輕盈的噴霧能迅速融入肌膚，均勻貼合不結塊。添加85%美容液，防曬同時呵護肌膚而且不黏膩、不泛白，白天外出可直接噴於妝容上，隨時輕鬆補擦防曬，形成輕盈舒適的保護膜，同時有效阻擋紫外線。除了臉部及身體之外，還可用於髮絲與頭皮真的超級方便。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲雪肌精 輕水感UV防曬噴霧精華 SPF35 PA+++ 60mL／480元。（圖／取自sekkisei.official IG）

basiik 微生平衡清爽物理防曬乳 SPF50+PA+++

Kevin老師常說保養三要事：清潔、保濕跟防曬，防曬是能杜絕外在污染源的第一道防線所以更重要，basiik新推出的物理防曬乳不僅清爽、不泛白還有高防護力，Kevin老師這次要挑戰清爽防曬乳的天花板，即使油肌用也清爽不厚悶，成分是全海洋友善，10種海洋有害成分不添加。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲basiik 微生平衡清爽物理防曬乳 SPF50+PA+++45ml／880元。（圖／品牌提供）

ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z

獨家高效美白EXD奈米膠囊及智能脂質膠囊，能直擊並高效瓦解頑固的黑色素集團，打破肌膚美白停滯期。以肌膚代謝週期28天所設計，添加高達16重高活性美白植萃、安全溫和耐受的麴酸EX複方，不僅適合高齡頑固斑點困擾族群，更適合產後淡斑、雷射術後保養與新娘婚前密集護理使用！

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z（1.5ml X 28瓶）／ 8,300元。（圖／品牌提供）

香緹卡 雪牡丹臻白透亮精華

香緹卡推出品牌第一個完整美白系列Blanc Peony雪牡丹臻白透亮系列，運用品牌獨門終極淨亮煥妍因子，從造成肌膚暗沉及色素不均的根源抑制黑色素、淡化深層班點，淨化調控膚色，讓肌膚由內而外散發璀璨肌光。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲香緹卡 雪牡丹臻白透亮精華 30ml／14,000元。（圖／廖怡婷 攝）

La Prairie 鑽白魚子時空亮顏精萃

使用獨家專利鑽白聚光專利活性複方（Lumidose TM）、高濃度5%菸鹼醯胺，獨家活源返齡精萃來幫助皮膚亮白，平滑肌膚、袪除斑點、淡化痘印、均勻膚色、緊緻毛孔，五大膚質需求一次滿足，成為貴婦以及輕熟女眼中今年必備的亮白精華液。

韓國女生養出「冷白皮」5個好習慣！每天吃維他命C以及擦防曬、亮白精華＋安瓶

▲La Prairie萊珀妮 鑽白魚子時空亮顏精萃20ml／21,500元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
天王12歲女兒去學校炫父「我爸是劉德華」　同學反應他哭笑不得
呂秋遠爆逼墮胎錄音檔曝光　冷血喊「它不是小孩」：妳跟老闆上床有錯
原始連結

關鍵字：

周刊王, 防曬, 美白, 亮白精華, 安瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法

黃仁勳亮「4000萬」限量名錶！　推翻不戴錶說法

卸妝完還要洗臉嗎？4個「常見卸妝錯誤」其實超傷肌膚

卸妝完還要洗臉嗎？4個「常見卸妝錯誤」其實超傷肌膚

湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭

湯姆克魯斯180萬勞力士伴遊坎城　鑽石時標低調奢華超百搭

伊能靜曝「致富秘訣」：外表是你人脈的戰衣、社交圈是最大資產 孫芸芸47歲生日曬美魔女媽媽　樂收LV大禮 胃食道逆流要注意！營養師分享10招「護胃訣竅」 高空用餐體驗超奢華！高雄3大高樓層餐廳　30樓涮涮鍋、天空酒吧打卡必去 整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄 法式瀏海是什麼？2025法式瀏海範本15款　不挑臉型、短中長髮都可留 艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面