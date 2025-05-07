LE SSERAFIM 中村一葉穿瑜伽服仙氣美照曝光！驚喜成lululemon大使

記者鮑璿安／台北報導

K-pop 人氣女團 LE SSERAFIM 成員Kazuha（中村一葉）因「初戀神顏」爆紅，現在也受到運動圈的青睞，驚喜成為lululemon最新品牌大使，現在粉絲們也能夠入手偶像同款時髦機能服！

▲LE SSERAFIM 成員 KAZUHA 成為 lululemon 最新品牌大使。（圖／品牌提供）

Kazuha擁有健康清新的形象，她也學習多年芭蕾，身材比例相當優越，作為 lululemon 最新品牌大使，她換上水藍色瑜伽服飾展現唯美的身材。品牌驚喜宣佈她將以其獨特視角共同參與 lululemon 產品開發，以運動感知中收穫的靈感，為未來產品創新研發及運動、生活風格服飾的設計提供意見。

對於全新身分她也表示：「我與 lululemon 的品牌理念一致，相信並致力於透過『動』的力量，激勵並支持更多人藉由專注每個步伐與動作來釋放自我潛能、找到內心的力量。不論是跳舞、表演、或是單純漫步在大自然中，運動之於我已是生活中不可或缺的一部分。而 lululemon 絕佳的運動裝備讓我在任何狀態下都能展現自我風格、達成卓越表現。」

▲PRADA最新宣佈Meovv成員Gawon升格為品牌大使。（圖／品牌提供）

韓流旋風不可忽視，近期Prada宣佈Meovv成員Gawon最新品牌大使，並公開為她拍攝的專屬形象照，畫面中她頂著招牌的仙氣中分長髮，身穿碎花圖樣的連身裙，展現清新唯美氣息。而早在今年2月的時候，Gawon就受邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 秋冬女裝秀，當時的看秀造型也引發不小討論，她身穿高腰連褲襪露出修長的比例曲線，詮釋寬鬆的口袋夾克、緊身平口等單品，顯示出與Prada風格絕佳默契。