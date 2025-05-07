試開箱／小紅書洗版！絕不會失手的紫色眼影　隱藏小心機隨便暈不瘀青

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

比起春季淡雅溫柔的氛圍，夏季彩妝更顯熱情活力，像是SUQQU、DIOR近期都推出繽紛色彩的夏季限定，透過更加鮮明的色調，展現出夏季的生命力。

在2025年的夏季，SUQQU以紫色調為發揮重點，將銀河系光燦般的無重力色調，融合在經典的眼影盤之中，其中，#146宙愁上市就立刻在小紅書爆紅，雖然是低飽和度的紫色調，但是使用起來卻不會有瘀青感，主要是因為裡面帶有銀色與綠色珠光、而且整體色調偏灰棕，比起常見的紫色帶紅感，更容易暈染出好看的紫色眼妝，可以說是魔鬼藏在細節。

另外，粉質一向也是SUQQU專精的強項，這次眼影盤透過每一格不同的珠光大小，可以呈現出來不同的層次，而且具有保濕度的粉體可以提供很好的服貼度，顯色度部分則是中等發揮，不會過於強烈，要輕薄或是層層堆疊，都可以展現出不同的眼妝效果。

DIOR在最近也發表全新的夏季彩妝，承襲歐美彩妝的靈魂，在彩盤中可以發現古銅色、金色珠光元素特別鮮明，像是超完美持久修容餅粉紅約依#032，就是很正宗的古銅色澤，甚至在彩盤壓印的立體文字上，使用金色珠光呈現出約依印花以及經典LOGO，是一款可以打造出夏日妝感的單品。

限量版的經典五色眼影以夏日法國蔚藍海岸為靈感，陽光普照的蜜桃橙、夏日晚霞映照的莓粉色，同時都壓上金色約依印花，可以讓妝感更顯華麗之外，也有種陽光灑落肌膚的光燦氛圍，而且整體來說的顏色是亞洲肌膚也能輕易上手，不管是單色輕刷還是多色疊搭，都會很有質感。