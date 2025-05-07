白金龍「傳家酒」金箔加持　白沙屯媽祖紀念酒收藏金身

記者蔡惠如／綜合報導

隨著酒類市場的多元發展，具文化底蘊的紀念酒款，逐漸成為酒饕與收藏家心中的新寵。近期，兩款以高粱酒為主題的特色紀念酒登場，包括「傳家聚寶龍」金箔高粱酒與「白沙屯媽祖有求必應」媽祖高粱酒，各自以奢華設計與深厚文化故事吸眼球。

▲金高白金龍推大容量酒款。（圖／各業者提供）

極致奢華：傳家聚寶龍金箔高粱酒

黑松與金門酒廠合作推出「傳家聚寶龍」，以5.1公升的超大容量成為史上最大白金龍，限量紀念酒內含閃耀金箔，並搭配實松木展台，整體設計充滿儀式感，特別適合珍藏或作為「鎮店寶」。

業者強調，每個瓶身都是由匠人手工吹製，並印有防偽雙龍酒標，容量是經典白金龍的6.8倍，內藏寓意吉祥的「一路發」祝福。與經典款相比，大容量設計更能加速高粱酒的瓶中熟成，隨著時間流逝，酒體變得更加醇厚，風味更加豐富。今（5／7）起在台灣本島開賣，售價9,800元。

信仰與傳承：白沙屯媽祖有求必應高粱酒

泰山近期推出「白沙屯媽祖有求必應紀念酒」馬祖高粱，以象徵馬祖文化的磚紅色如意瓶身為基礎，瓶身上更以24K金絲線精細勾勒出媽祖金身，突顯信仰的莊嚴與虔誠。

內為53度的三年陳年高粱酒，酒液經過馬祖天然坑道熟成，散發出濃郁的穀糧香、蘋果甜味及微微的黑胡椒氣息，口感醇厚層次豐富。除了瓶身設計，禮盒內更隨機附贈兩款不同意涵的金獅吊飾，象徵有求必應與腳踏實地，加強整體收藏價值，目前也正式在台上市。

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