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時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

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時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

▲寬鬆慵懶穿搭近年來非常受歡迎。（圖／STUDIO DOE提供，下同）

圖文／CTWANT

近年來非常受歡迎的鬆弛感穿搭，強調營造整體的氛圍，不特別強調比例的塑造，要穿起來看似寬鬆、但卻慵懶得很自在！不過寬鬆一不小心就會顯得太隨便，這次就來分享如何把寬鬆慵懶穿得迷人又有高級感，一起來看看有些技巧＆必備單品。

時髦的鬆弛感穿搭：疊穿打造層次感

想要穿出鬆弛感，學會疊穿很重要，因為可以讓人把焦點從身材比例轉移到服裝的層次感上，就算穿得一身寬鬆也不會讓人覺得身材比例不好。推薦可以選擇Oversized版型的襯衫、輕軟Tee，塑造自在隨性的風格。

時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

▲Oversized美式輕軟Tee／1,280元，經典落肩條紋襯衫／2,080元。

時髦的鬆弛感穿搭：運用改造比例技巧，隨性穿上就超顯高

鬆弛感穿搭其實不是不考慮比例，而是讓本來不好的身形透過服裝搭配讓整體比例不費功夫的變得更好。以寬鬆襯衫再搭配高腰棉麻褲，讓整體的穿搭既不破壞寬鬆美感，也巧妙拉長雙腿，彷彿隨性穿上就有超模身材。

時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

▲Gender Free 萊賽爾修身短袖襯衫／1,780元，Gender Free 直紋棉麻輕鬆褲／2,480元。

時髦的鬆弛感穿搭：同調配色風格，穿搭頻率一致

中性色調不只不容易出錯，也能打造一致的穿搭頻率，讓視覺產生延續性。透過米、黑與白色三大基礎色系，這種低飽和度的柔和色彩，提升整體搭配的統一與層次感。這個方法不只適合作為入門選擇，也符合鬆弛感穿搭對衣著打扮少花點心思的理念。

時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

▲Gender Free 輕軟羅紋bratop背心／1,280元，Gender Free 雙褶西料短褲裙／1,780元。

時髦的鬆弛感穿搭：針織材質，帶出自然優雅的鬆弛感

柔軟的針織單品也是營造鬆弛感不能錯過的最佳利器，舒適的版型搭配鏤空橫紋緹花針織衫、穿上同色系短褲，以舒適隨性的風格為基礎，在簡約大方的輪廓中注入一點時尚或細節，一種隨性自在的氛圍輕鬆get。當然，一身寬鬆打扮時要更注重整體的氛圍，添加配件氣質更加分，可以透過頭巾、絲巾等來提升整體的精緻度，實在很迷人！

時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

▲Monaco鏤空緹花針織上衣／9,200元。（圖／Saint James提供）

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周刊王, 穿搭

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