南京三民站附近巷弄3家美食　亓家蒸餃超高人氣、老字號清蒸肉圓

文／人物誌

捷運南京三民站附近商辦大樓林立，每到午餐時段，便可看到一批又一批的上班族蜂湧而出，在大街小巷間覓食，也難怪這一區有許多的餐廳、小吃。本篇將介紹位於南京東路五段123巷的三間店家，就算不是此處的上班族，若有經過也可以進店品嘗一番。

亓家蒸餃專賣店



網路高評價的「亓家蒸餃專賣店」，是不少人都推薦的超人氣蒸餃店。起初還不知道「亓」字讀音時，便跟朋友戲稱它為「那家 π 蒸餃」，後來查了才知道是唸「ㄑ一ˊ」，不過到現在還是習慣叫它 π 蒸餃，簡單又好記。

▲亓家蒸餃專賣店。（圖／ichirochen）



位於南京三民1號出口附近巷弄的「亓家蒸餃專賣店」，主打的餐點如店名，就是蒸餃。店內蒸餃口味有六種，其中較多網友推薦必點的是鮮蝦蒸餃，油亮薄皮包裏肉餡及整隻蝦仁，看起來就很吸引人；咬開略帶嚼勁的外皮，隨之而來的湯汁混以肉餡與鮮彈蝦仁，讓人吃得心滿意足。而另一個推薦的是韓式辣味蒸餃，喜歡口味略重的人可以點來一試，微辣的調味及口感，也讓人頗為驚喜。

除蒸餃外，店內也有麵食、湯餃、湯類及各式小菜，像用料豐富的酸辣湯、酸梅湯和百香果泡菜，也都是很推薦的品項。若是喜歡蒸餃的人，一定要來吃看看。

│美食在哪裡│◎臺北市松山區南京東路五段123巷4弄3號

新潭記台南虱目魚

之前曾聽在捷運南京三民站附近上班的朋友說，「新潭記台南虱目魚」的小卷米粉和蚵仔煎還不錯吃。有次剛好也到此處工作，便找了這家店來吃看看。

▲小卷米粉、蚵仔煎。（圖／ichirochen）



新潭記台南虱目魚的外觀滿顯眼的，店內裝潢寬敞明亮。進店後，馬上掃QR Code點餐，想當然是點了被推薦的小卷米粉和蚵仔煎。小卷米粉完全就是如其名，用料簡單，只有米粉與四隻小卷及些許菜葉，雖然湯頭有點淡，但小卷很鮮甜，米粉的軟硬度也適中；而蚵仔煎則是友人的最愛，這裡的蚵仔煎不是軟 Q 的口感，而是煎的較為酥脆，像是冰花煎餃底部的那種口感，醬料也不會太稠過鹹。

若對小卷米粉和蚵仔煎並無偏好，店內也有飯粥麵、炸物、湯類及便當等品項，像是蚵仔魯肉飯、無刺虱目魚肚湯、黃金炸豆腐也是不錯的用餐選擇。

│美食在哪裡│◎臺北市松山區南京東路五段123巷1-2號

真味清蒸肉圓



肉圓是很常見的平價小吃，在不同區域會有不一樣的製作方式，有炸的、蒸的，也有炸後再蒸，每種做法各有人愛，而你喜歡吃那一種呢？雖然自己習慣吃炸肉圓，但不管是那種做法，只要是好吃的肉圓我都愛。

▲真味清蒸肉圓。（圖／ichirochen）



先前，有個也愛吃肉圓的朋友推薦了南京三民站一號出口旁， 123巷內的「真味清蒸肉圓」，後來有次剛好經過，便進去吃看看。真味的店面只有一個轉角處的大小，外面擺有一個小吃攤，客人大多選擇外帶。真味的肉圓一份50元，有兩顆，也許是清蒸，吃起來軟Q不油，內餡有竹筍塊，調味也走清爽路線；而綜合四神湯也熬煮得濃郁好喝。

│美食在哪裡│◎臺北市松山區南京東路五段123巷37號

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