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德國高級廚電Gaggenau美到像幅畫　冰箱自帶「舞臺燈光」越看越美

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▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

▲Gaggenau廚電新品現身台北當代藝術博覽會。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

德國高端家電品牌Gaggenau於2025台北當代藝術博覽會上，首次公開全新Expressive系列烤箱和Vario Expressive三門法式冰箱，工藝技術結合先進科技，為廚房空間帶來更多美學的可能性。以「形隨機能」（Form Follows Function）為核心理念，在外觀設計與功能表現上兼具品味與實用性，定義下一步針對高級廚電的未來樣貌。

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

Expressive系列為該品牌20年首次重大改款，包含烤箱、蒸烤爐、微波烤箱、咖啡機、暖盤機和真空包裝機共6款產品。採用「兩框一圓」結合黃金比例的設計語彙，搭配煙燻色玻璃與不鏽鋼材質，營造出目視質感。內部連不鏽鋼襯框都需經過七道手工拋光工序，展現出獨特的橫向短絲紋理，細節就是最實在的語言。

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

外觀懸浮控制環強調直觀操作，結合動態數位顯示，隨著功能切換呈現不同燈光效果，烤箱啟動時，控制環中心會出現日出般的柔光，自下而上攀升，為廚房增添詩意，支援蒸烤、微波、真空低溫烹調等多種料理選項，在家中也能實現專業級的烹飪效果。

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

Vario Expressive三門法式冰箱採用嵌入式無門把設計，外觀以深色不銹鋼打造，低調奢華，內部柔和的暖白燈光，為每一層儲藏空間營造出溫暖、無眩光的劇場效果。內部配備五個獨立溫控區域，包括2度C到8度C的冷藏室、冷藏保鮮室、冰溫保鮮室，以及最低可達-30度C的冷凍室，能夠依照不同食材提供儲存條件。

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

冰箱內建四顆智慧鏡頭，可透過特定APP遠程查看冰箱內庫存狀況，方便掌控食材新鮮度，避免浪費。現兩款新品在台北當代藝術博覽會現場展示，讓參觀者可以近距離體驗其設計與功能，新品預計在今年底正式登台，Expressive系列售價98,000元起、Vario Expressive三門法式冰箱售價88萬元起。

▲Gaggenau廚電新品。（圖／品牌提供）

韓家電品牌LG近期首度在台發表淨水機產品PuriCare，正式進軍台灣淨飲水市場，除了搭載四重全淨過濾系統外，還主打「全流程潔淨」，每周會自動高溫清潔管線，搭配UVnano出水口殺菌技術，強調可從濾芯、管線到出水口層層把關。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

LG PuriCare淨水Bar飲水機採用四重全淨過濾系統，其濾芯設計包括專為台灣硬水環境開發的離子交換樹脂濾芯，可有效軟化水質，減少水垢產生；前置活性碳濾芯則可濾除砷、鉛等重金屬及水中殘氯；靜電吸附技術可去除高達99.99%的諾羅病毒；UF中空絲膜濾芯則能攔截細微顆粒，同時保留有益人體的微量礦物質，業者強調該產品已通過WQA（Water Quality Association）認證。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

而過濾效果之外，飲水機也強化了管線與出水口的自潔功能，機內管線每周會自動啟動高溫水殺菌，並可透過ThinQ APP彈性設定清潔頻率，出水口則採用UVnano紫外線殺菌，每小時啟動10分鐘的自動殺菌程序，進一步確保水質潔淨。無水箱設計則避免了靜置水孳生細菌的疑慮。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

外觀則以極簡線條搭配單一色系設計，融入不同居家生活風格，共推出3款桌上型與廚下型機型選擇，包括瞬熱功能的WD210MN、提供常溫飲水的WD110MN，以及具備180度旋轉龍頭設計的WU525BS，滿足不同家庭的使用需求。

▲LG首度在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

品牌表示，LG PuriCare 淨水Bar飲水機目前已開放預購，LG官方商城提供常溫飲水機WD110MN早鳥優惠，原價23,000元，特價19,900元起，並推出多元的租賃方案，包括每年兩次免費濾芯更換與到府保養服務，讓消費者無需擔心後續保養問題。

關鍵字：

家電, Gaggenau, 高端, 美學, 廚房

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