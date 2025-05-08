韓牌Matin Kim信義旗艦店搶先逛！高端系列首登台、台北限定帆布包必收

記者鮑璿安／台北報導

在韓擁有高人氣的設計師品牌 Matin Kim終於在信義區打造全新台北旗艦店！更引進高端系列 KIMMATIN 首次登台，同時也帶來台北限定商品系列，往後不需要出國就能夠第一時間入手品牌最新季系列，以下必買亮點揭曉。





▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛，台北旗艦店帶來一大片「包包牆」涵蓋招牌單品鐵牌鏈條包、蝴蝶結肩背包等，夏季系列更以「Pairing」為主題，詮釋日常服飾的機能樣貌，同時也帶來必收的短版 T-shirt、防風外套。此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。





▲ Matin Kim 「台北限定系列」 。（圖／品牌提供）





▲ Matin Kim此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾 。（圖／品牌提供）

Matin Kim攜手台灣人氣酒吧Fake Sober，打造靈感源自品牌夏日系列的聯名限定調酒，本次合作調酒將於 5月8日至5月11日限時登場於 Fake Sober 1號店，感受來自首爾的設計靈感與台北城市風格的微醺交匯。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。





▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）





▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）





▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）



廣大運動迷又有新店可以逛起來！New Balance全台首家全新店型「NB RUN運動體驗店」正式進駐信義區，「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。