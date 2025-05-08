fb ig video ETtoday search mobile

韓牌Matin Kim信義旗艦店搶先逛！高端系列首登台、台北限定帆布包必收

>

記者鮑璿安／台北報導

在韓擁有高人氣的設計師品牌 Matin Kim終於在信義區打造全新台北旗艦店！更引進高端系列 KIMMATIN 首次登台，同時也帶來台北限定商品系列，往後不需要出國就能夠第一時間入手品牌最新季系列，以下必買亮點揭曉。

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛，台北旗艦店帶來一大片「包包牆」涵蓋招牌單品鐵牌鏈條包、蝴蝶結肩背包等，夏季系列更以「Pairing」為主題，詮釋日常服飾的機能樣貌，同時也帶來必收的短版 T-shirt、防風外套。此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 「台北限定系列」 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾 。（圖／品牌提供）

Matin Kim攜手台灣人氣酒吧Fake Sober，打造靈感源自品牌夏日系列的聯名限定調酒，本次合作調酒將於 5月8日至5月11日限時登場於 Fake Sober 1號店，感受來自首爾的設計靈感與台北城市風格的微醺交匯。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）

廣大運動迷又有新店可以逛起來！New Balance全台首家全新店型「NB RUN運動體驗店」正式進駐信義區，「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。

關鍵字：

Matin Kim, 設計師, 限定商品, 台北旗艦店, 調酒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

清潔員：垃圾裡有衣服 狂暴老翁怒潑 #廚餘 敲頭

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味 最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感 孫芸芸最近都背什麼包？愛馬仕、Jisoo也背的克羅心雞塊包都上手　 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 星巴克母親節優惠終於來啦！5／10起連兩天「大杯以上買一送一」 建立排毒習慣很重要！「5個方法」教你丟掉負能量 IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面