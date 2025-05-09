肖戰超萌工作花絮帥照！露燦笑體驗「豆豆鞋製作」　TOD’S同款單品曝光　

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸頂流男神肖戰新劇《藏海傳》即將推出，已經掀起眾多粉絲引頸期盼，而在此之前，身兼TOD’S全球品牌代言人的他，也驚喜出鏡了《ITALIAN HANDS》全新形象廣告，一口氣帶來多組帥照寵粉，不僅漫步在海灘邊，詮釋品牌經典鞋履的模樣更是帥度破表。





▲身兼TOD’S全球品牌代言人的肖戰，驚喜出鏡了《ITALIAN HANDS》全新形象廣告 。（圖／品牌提供）

TOD’S釋出《ITALIAN HANDS》全新形象廣告，由全球品牌代言人肖戰開啟一段深刻的南義旅程，肖戰換上簡單俐落的襯衫、西裝褲以及標誌性的Gommino豆豆鞋，度過從容自在的午後時光，與品牌經典義式美學不謀而合。此外，肖戰更現身ITALIAN HANDS活動現場，幕後工作花絮照也公開了，他親身參與豆豆鞋的製作體驗，拿起布料露出親切微笑，稚氣模樣宛如大男孩，與TOD’S匠人在針線之間品味品牌優雅格調。





▲TOD’S 棕色絨面豆豆鞋。（圖／品牌提供）





▲ TOD’S 灰色絨面豆豆鞋 。（圖／品牌提供）

TOD’S也同步發表全新著作《ITALIAN HANDS - ARTISANAL STORIES FROM ITALY》，書中講述義大利工藝傳承者的故事，包括玻璃吹製大師Gianni Seguso、陶土大師Rosario Spina等人，在新舊之間組成跨越世代的橋樑，工藝成為品質的關鍵。

大陸男星肖戰身為時尚寵兒備受矚目，作為Gucci品牌代言人，日前受邀前往米蘭欣賞品牌2025秋冬時裝大秀，以一身率性的Ancora Red上衣搭配夾克盡顯紳士態度，也彰顯他多變的風格。





▲Gucci品牌代言人大陸男星肖戰來到現場看秀。（圖／品牌提供）