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「不當任何人的下屬，我是我自己的老闆」文案女王用觀點擺脫內耗

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文／林桂枝　圖／幸福文化、達志示意圖

多年以前，我已經把當老闆和聽老闆話這兩件事想得很清楚。我不是任何人的老闆，我是我自己的老闆；我不當任何人的下屬，我是我自己的下屬。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／幸福文化、達志示意圖）

有鑑於此，「我的老闆是白癡」這個說法對我來說毫無意義。你是你自己的老闆。自己管理好自己，為自己的工作與前程負責。如果自己管不好自己，那麼沒有人可以幫你。

從某種意義來說，沒有人可以真正成為其他人的老闆，因為沒有任何人可以控制或是管住其他人。換句話說，世界不需要那麼多的管理層。

我是我自己唯一的下屬，意味著我必須提攜、關懷、督促、勉勵自己，對自己全權負責。工作不順利，講個笑話給自己聽；提案通過，和自己喝杯小酒；在滿足外界的種種要求之後，想想為自己做點事情；在聽完指令後，停下來靜心傾聽自己的內心感受。

進一步這樣想：想從別人身上學到更多知識，也要讓別人從自己身上獲得啟發；希望別人聽自己發言，也要讓自己的表達言之有物；期望身邊的人與你和解，首先自己跟自己和解。

事關自己，茲事體大。你是你自己的老闆，你是你自己的下屬。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／幸福文化、達志示意圖）

書名：《不慌不忙》

作者：林桂枝

簡歷：奧美前首席文案總監、知名廣告創意人。走過節奏快速刺激且殘酷的工作歷程，她曾經困於工作，無暇好好生活，但在做為自雇者重新看待工作之後，她用自己的經歷破除破除內耗、焦慮的人生，給同樣不安定的你，養成內核穩定的力量。

出版社：幸福文化

關鍵字：

林桂枝, 不慌不忙, 幸福文化

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