短髮也可以綁！5款綁法推薦　韓系低丸子頭清爽減齡、鯊魚夾盤髮零難度

文／美人圈

剪短髮後又覺得沒造型？短髮太短、不知道短髮怎麼綁嗎？這次帶來5款簡單好看的短髮綁法推薦：髮夾編髮、髮夾公主頭、韓系低丸子頭，短髮、中短髮也都可以綁，一起往下看看短髮怎麼綁馬尾、短髮怎麼綁包包頭！

短髮綁法推薦：髮夾編髮

這是一款以髮夾為主的編髮造型，所以建議可以有裝飾效果的髮夾，完成後不僅隨性、也非常有造型感，如果覺得髮夾不夠堅固的話，其實也可以在髮夾下方綁上橡皮筋、增加摩擦力，髮夾就會更緊。

STEP 1：從耳朵兩側將頭髮往後腦勺抓出半頭，以髮夾固定（可以用有裝飾的長型髮夾）。

STEP 2：接著再從耳下以一樣的方式，將頭髮從兩側往後腦勺抓、再以髮夾固定。

STEP 3：剩餘的頭髮扭轉後網上反折，再用髮夾固定即可。

短髮綁法推薦：鯊魚夾盤髮

夏季完全是鯊魚夾的天下，簡單就可以有慵懶的氛圍，短髮、中短髮其實也可以用鯊魚夾，將頭髮盤起來後非常隨性，而且也可以收得非常乾淨！

STEP 1：將頭髮盡可能全部用橡皮筋綁起，全部收乾淨。

STEP 2：接著將綁完的頭髮直接往上折，再用鯊魚夾夾住固定即可。

如果頭髮長度還可以抓得起來的話，也可以直接將頭髮往上扭轉，再用鯊魚夾夾起固定，之後別忘記抓出些碎髮，看起來會更加隨性。

短髮綁法推薦：髮夾半頭、髮夾公主頭

簡單的半頭、公主頭髮型可以說是短髮首選，可以很好的增加短髮變化，而且可以適配各種髮長或風格。

STEP 1：以耳朵為基準，分出上半部頭髮，稍微用手梳順固定。

STEP 2：將頭髮扭轉、並往上反折出包包頭，最後用夾子夾起固定，如果想要更牢固的話，也可以用小黑夾輔助。

短髮綁法推薦：韓系低丸子頭

短髮、中短髮也可以綁出隨興又慵懶的韓系低丸子頭，重點在於雙層綁法，不僅可以讓丸子頭更具份量感，更重要的是這樣的綁法對短髮來說長度也不尷尬！

STEP1：先將頭髮分成上下兩層，上層頭髮先用髮圈綁成公主頭、再往上夾起固定。

STEP2：接著將下層頭髮整理成馬尾後，用髮圈綁出一個反折包包頭。

STEP3：最後將上層的頭髮放下來，蓋過下層的半折包包頭，再一起用髮圈固定，可以再挑出些碎髮，丸子頭即完成。

短髮綁法推薦：破碎丸子頭

破碎丸子頭、羽毛丸子頭也可以透過分層的綁法，不僅收得更加乾淨，岔出的碎髮有修飾臉型的效果之外，還有種自帶慵懶的氛圍，也是很紅的Y2K髮型，一般短髮要綁的話，建議用分段的綁法。

STEP1：先將頭髮中間分出、用髮圈綁成反折包包頭，左右各留下一部分剩餘的頭髮。

STEP2：接著再將左右兩邊的頭髮往上纏繞在包包頭上，用小黑夾固定。

STEP3：最後稍微調整一下蓬鬆度、挑出些碎髮，丸子頭即完成。

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