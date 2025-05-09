糖葫蘆嫩唇太美！2025夏季必收水光唇釉8款推薦　fwee、蘭芝台灣買得到

文／美人圈

水光唇不退燒！尤其是近期韓國唇彩新品依舊是以水光、光澤感的妝感為主，多汁飽滿的嫩感真的太美！這次帶來8款2025夏季必收的韓國水光唇新品推薦，fwee、蘭芝台灣也買得到，還有可愛的hince蛋形潤唇膏、dasique可麗露果凍唇膏，快一起往下看！

2025夏季韓國水光唇新品1：hince 冰透蜜糖唇頰膏

ENHYPEN朴成訓同款找到了！hince最新冰透蜜糖唇頰膏是可愛的雞蛋造型，小巧圓潤的設計拿在手上造型感十足，加上透透的外殼顏色太粉嫩！唇頰果凍質地一抹就化開，保濕滋潤度極高，光澤的妝感讓唇紋完全消失，除了當作潤唇膏之外也可以當作頰彩，讓雙頰透出自然的光澤感，而且除了幾款粉嫩的色調，還有無色的珠光款式可以單獨當作打亮，選擇相當多。

▲hince 冰透蜜糖唇頰膏，NT$470。（圖／hince）

hince新光南西快閃店登場！買贈還有朴成訓小卡

韓國美妝品牌hince又要在台灣開設快閃店啦！這次在新光三越南西開設快閃店，除了最新的冰透蜜糖唇頰膏全系列新色登場之外，買贈還有代言人朴成訓小卡的滿額贈，與韓國同步的可愛店裝也很值得來打卡，美妝迷們千萬別錯過！

hince南西新光快閃店

地點：新光三越台北南西一館一樓戶外

台北市中山區南京西路12號（近捷運中山站2號出口一出來的戶外區）

時間：2025／4／24 - 2025／5／11

2025夏季韓國水光唇新品2：fwee 唇頰兩用果凍膏

fwee先前在台北新光三越A11、台中勤美誠品綠園道正式開櫃！除了最經典的布丁膏是霧面妝感之外，這款果凍膏也是人氣品項，質地一樣是像果凍，但是是比較透感的光澤妝感，可以用在雙頰及唇部，水潤浸透的光澤感真的太嫩！而且這款果凍膏可以透過疊加讓顏色更加飽和，幾款熱門色號更是一上市就被搶斷貨！

▲fwee 唇頰兩用果凍膏，NT$480。（圖／fwee）

2025夏季韓國水光唇新品3：NAMING 光澤愛心唇釉

韓國小眾品牌NAMING之前都是走比較性冷淡、簡約的設計，先前推出與ITZY的YUNA合作的愛心唇釉直接秒上熱搜，未上市討論度就超高，這次又帶來全新的光澤質地！這次愛心唇釉外殼從金屬感的銀色變成軟嫩的奶白色調，精緻感升級，NAMING的唇釉質地也相當優秀，像是糖漿般光澤唇釉細膩服貼，先不說別的、衝著這個包裝哪位仙女會不愛！

▲NAMING 柔焦愛心唇釉，約NT$400。（圖／NAMING）

2025夏季韓國水光唇新品4：蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉

晚安唇膜專家蘭芝，在2025年再度推出全新甜甜圈水唇釉！含95%高保濕精華，滋養雙唇的同時展現超高顯色度與玻璃般透亮光澤，完美重新定義「水光唇」標準。甜甜圈水唇釉最特別的就是獨家甜甜圈矽膠唇刷，創新的360°圓圈設計柔軟Q彈，完美貼合雙唇，可以讓唇釉均勻塗抹，滑順上色不卡紋，6款精選色調靈感來自經典甜甜圈口味，像是將糖霜抹上唇，呈現晶透的透亮光感。

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉，NT$650。（圖／蘭芝）



2025夏季韓國水光唇新品5：dasique 可麗露唇頰膏

dasique近期話題超高的新品可麗露唇頰膏，可麗露的外型真的精緻又小巧，韓國聖水店還有吊飾款可以選擇，真的可愛度破表！這款唇頰膏比較特別的是打開可麗露外殼，中間自帶一個小小的矽膠抹棒，可以幫助塗抹，果凍般的膏體綿密絲滑，單擦一層是潤透的唇蜜光澤，但顯色度可以堆疊，打造像是糖漿般的光澤感。

▲dasique 可麗露唇頰膏，約NT$520。（圖／dasique）



2025夏季韓國水光唇新品6：YNM 愛心果凍唇釉

YNM韓國比較小眾的品牌，近期主打的唇彩在學生間話題相當高！這款愛心唇釉不僅外殼是復古華麗的愛心造型，最特別的是打開是唇釉刷頭，但是頂端再打開、有附帶另一個矽膠刷頭，可以幫助塗抹更均勻，也可以畫出想要的暈染唇或是咬唇唇線妝感。

▲YNM 愛心果凍唇釉，約NT$350。（圖／YNM）



2025夏季韓國水光唇新品7：colorgram 糖葫蘆唇釉

colorgram也是韓國學生間人氣相當高的品牌，這款糖葫蘆唇釉在Olive Young相當熱門，很多色號都是公認的韓女色！這款糖葫蘆唇釉質地完全就是晶亮的糖霜感，光澤太美，除了當作唇彩、也可當作頰彩使用，除了季節限定的新色之外，還有冷粉色調或是透明的珠光偏光款，每一款色調的調色都相當優秀，氛圍感十足。

▲colorgram 糖葫蘆唇釉，約NT$240。（圖／colorgram）

2025夏季韓國水光唇新品8：wakemake 水感光澤唇釉

wakemake這款水感光澤唇釉人氣相當高，小巧的造型太可愛，這款唇釉獨特的配方可以讓色彩更持久，清新的色調搭配水感的光澤質地，不僅有滋潤度、而且光澤感可以維持，可以透過疊加達到想要的顯色度，幾款色選都相當熱門。

▲wakamake 水感光澤唇釉，約NT$370。（圖／wakamake）



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