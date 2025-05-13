工作像戀愛　跟契合的人一起共事「茅屋也是天堂」！

文／林桂枝 圖／幸福文化、達志示意圖

有一件事與愛情相似，那就是上班。上班和愛情在某些方面是一致的：在哪裡不重要，跟誰在一起最重要。

每一天，我們將生命的最佳狀態用在工作上。人生僅有的黃金歲月我們都用來工作了。所以，請盡量找到與你契合的人和你一起工作。

跟情人在一起，茅屋也是天堂。考慮附加條件的人，不懂得愛情。他（她）們會為金錢、地位而追求、維繫或放棄一段愛情，這些人是沒有想清楚，或者是想得太過清楚。

一家公司有多大， 辦公地點有多好，大老闆是誰都不重要，只要按時發工資，跟誰在一起才最重要。

身為主管，我慶幸可以選擇跟誰一起工作。我挑人，挑和我一起工作的人。跟契合的人一起工作，令人感到愉悅，愉悅能激發人的潛能，也許碰巧還會延長壽命。

以前上班時，對來面試的人，我會暗自問自己一個問題：我會不會跟眼前這個人下班去喝杯咖啡，或者坐下來聊聊天？如果會，我會聘。這個奇怪的問題，幫我聘了不少優秀的人。

今天我與他們不再一起工作，可是仍會見面聊天，不喝咖啡喝杯酒。