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工作像戀愛　跟契合的人一起共事「茅屋也是天堂」！

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林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／達志示意圖）

文／林桂枝　圖／幸福文化、達志示意圖

有一件事與愛情相似，那就是上班。上班和愛情在某些方面是一致的：在哪裡不重要，跟誰在一起最重要。

每一天，我們將生命的最佳狀態用在工作上。人生僅有的黃金歲月我們都用來工作了。所以，請盡量找到與你契合的人和你一起工作。

跟情人在一起，茅屋也是天堂。考慮附加條件的人，不懂得愛情。他（她）們會為金錢、地位而追求、維繫或放棄一段愛情，這些人是沒有想清楚，或者是想得太過清楚。

一家公司有多大， 辦公地點有多好，大老闆是誰都不重要，只要按時發工資，跟誰在一起才最重要。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／達志示意圖）

身為主管，我慶幸可以選擇跟誰一起工作。我挑人，挑和我一起工作的人。跟契合的人一起工作，令人感到愉悅，愉悅能激發人的潛能，也許碰巧還會延長壽命。

以前上班時，對來面試的人，我會暗自問自己一個問題：我會不會跟眼前這個人下班去喝杯咖啡，或者坐下來聊聊天？如果會，我會聘。這個奇怪的問題，幫我聘了不少優秀的人。

今天我與他們不再一起工作，可是仍會見面聊天，不喝咖啡喝杯酒。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／幸福文化、達志示意圖）

書名：《不慌不忙》

作者：林桂枝

簡歷：奧美前首席文案總監、知名廣告創意人。走過節奏快速刺激且殘酷的工作歷程，她曾經困於工作，無暇好好生活，但在做為自雇者重新看待工作之後，她用自己的經歷破除破除內耗、焦慮的人生，給同樣不安定的你，養成內核穩定的力量。

出版社：幸福文化

關鍵字：

林桂枝, 不慌不忙, 幸福文化

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