fb ig video ETtoday search mobile

抽獎／鬼鬼同款小CK「520愛的密碼禮盒」！珍珠鍊編織包、愛心吊飾免費送

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

一年一度最浪漫的520告白時節即將到來，無論是單身人士或是情侶都能夠好好愛自己，CHARLES & KEITH 以「愛的密碼」為設計靈感，推出 520專屬限定禮盒，也特別與《ET FASHION》合作要來贈禮，看完以下文章，就能夠前往ET FASHION 官方IG參加抽獎活動，幸運粉絲即可直接將禮盒帶回家！

▲▼鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲▼鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼演繹 Alessia 珍珠鍊編織包 。（圖／品牌提供）

▲▼鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼也示範了奶油色 Lane 鎖鍊肩背包並掛上鉤織小花串珠吊飾 。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH本次推出「520愛的密碼禮盒」，以Alessia 珍珠鍊編織包為主軸，包款採用金扣與粉白交織的格紋豐富設計感，搭配上Y2K風格的鏡面愛心串珠吊飾，呈現Z世代最喜愛的掛墜搭配。連藝人鬼鬼吳映潔也親自示範，換上天空藍針織上衣與牛仔褲，配上 Alessia 珍珠鍊編織包，粉嫩格紋包身格外具有少女氣息，加上包款獨特的珍珠鍊條與粉紫鏡面愛心吊飾的點綴，成就夢幻亮眼的約會穿搭。除此之外，鬼鬼也示範了奶油色 Lane 鎖鍊肩背包並掛上鉤織小花串珠吊飾，腳踩撞色蝴蝶結裸跟鞋，黑白撞色拼接與側邊蝴蝶結設計搭配粗跟瑪莉珍鞋型，交織出法式微甜復古情調。

▲▼鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲▼鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」， NT$2,680 。（圖／品牌提供）

這次的禮盒包裝上也能看出滿滿的愛意，CHARLES & KEITH直接將多國語言的「我愛你」手寫字樣印在禮盒上，彷彿低語般傾訴屬於戀人的情話密語，收到的人一定能感受到最動人的濃情蜜意。

CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」贈獎辦法：
即日起至2025年5／20 （二）晚上23：59前，完成以下步驟即可擁有抽獎資格，動動手指點入IG參加！

1.追蹤本ET FASHION IG帳號
2.按讚本篇貼文
3.於本則貼文留言處寫下「用CHARLES & KEITH 520愛的密碼禮盒告白，我愛你＠兩位朋友。」

鎖定 @et.fashion 將在5／21 （三）抽出一位幸運粉絲，得到CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」一組，參加者不限留言次數（標記朋友需不同）。得獎者請於一周內私訊小編收件姓名、電話、郵遞區號以及地址。
 

以下看更多實用包款

Michael Kors 以平價實用的設計深受大眾喜愛，有聽過旗下的Jordi小折包嗎？去年秋冬就已經以百變風格打響名號，瞬間登上品牌暢銷包款的寶座。今年這個「美包製造機」又再度推出春夏新色，還吸引了隋棠、許路兒以及亞太區代言人檀健次搶先入手！


▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲隋棠、檀健次拎MK超實用小折包 。（圖／品牌提供）

隋棠身穿藍色蕾絲洋裝展現唯美清新的風格，她選擇寶寶藍色澤的Jordi小折包，包身可任意變換形狀輕鬆變化出兩種攜帶方式，同時擁有男女皆宜的特點，檀健次則選擇了淺沙色托特包款式，彰顯率性自在氛圍。Jordi小折包主打極簡幾何美學，看點更在於折紙藝術的設計靈感，包身可任意變換形狀，也可輕鬆攤平收納，三種尺寸完美應對旅遊和上班所需。為迎接新季，也帶來了丹寧面料的小羊皮革款和輕盈的拉菲草拼接款，喚起了我們對於夏日旅行的美好期待！

關鍵字：

時尚, 520, CHARLES&KEITH, 抽獎, 浪漫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

太陽「準時接送兒上學」　推薦大聲「結婚很棒！」

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩 Jennie這麼瘦也有小肚子！盤點5個「身體特徵」以為是缺點其實超有魅力 銀色球鞋超夯IU與韓韶禧都穿了　NB M1000、FILA女神同款氣場超強 交往越久感情越淡？嘗試新事物、一起旅行重返熱戀期 冬衣換季收納4技巧　「先分3類」讓效率快一倍 人生有5種思維讓你慢慢走下坡　給一直遇到困境的人 襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面