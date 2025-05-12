抽獎／鬼鬼同款小CK「520愛的密碼禮盒」！珍珠鍊編織包、愛心吊飾免費送

記者鮑璿安 ／綜合報導

一年一度最浪漫的520告白時節即將到來，無論是單身人士或是情侶都能夠好好愛自己，CHARLES & KEITH 以「愛的密碼」為設計靈感，推出 520專屬限定禮盒，也特別與《ET FASHION》合作要來贈禮，看完以下文章，就能夠前往ET FASHION 官方IG參加抽獎活動，幸運粉絲即可直接將禮盒帶回家！

▲鬼鬼演繹 Alessia 珍珠鍊編織包 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼也示範了奶油色 Lane 鎖鍊肩背包並掛上鉤織小花串珠吊飾 。（圖／品牌提供）



CHARLES & KEITH本次推出「520愛的密碼禮盒」，以Alessia 珍珠鍊編織包為主軸，包款採用金扣與粉白交織的格紋豐富設計感，搭配上Y2K風格的鏡面愛心串珠吊飾，呈現Z世代最喜愛的掛墜搭配。連藝人鬼鬼吳映潔也親自示範，換上天空藍針織上衣與牛仔褲，配上 Alessia 珍珠鍊編織包，粉嫩格紋包身格外具有少女氣息，加上包款獨特的珍珠鍊條與粉紫鏡面愛心吊飾的點綴，成就夢幻亮眼的約會穿搭。除此之外，鬼鬼也示範了奶油色 Lane 鎖鍊肩背包並掛上鉤織小花串珠吊飾，腳踩撞色蝴蝶結裸跟鞋，黑白撞色拼接與側邊蝴蝶結設計搭配粗跟瑪莉珍鞋型，交織出法式微甜復古情調。

▲CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」， NT$2,680 。（圖／品牌提供）

這次的禮盒包裝上也能看出滿滿的愛意，CHARLES & KEITH直接將多國語言的「我愛你」手寫字樣印在禮盒上，彷彿低語般傾訴屬於戀人的情話密語，收到的人一定能感受到最動人的濃情蜜意。

CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」贈獎辦法：

即日起至2025年5／20 （二）晚上23：59前，完成以下步驟即可擁有抽獎資格，動動手指點入IG參加！

1.追蹤本ET FASHION IG帳號

2.按讚本篇貼文

3.於本則貼文留言處寫下「用CHARLES & KEITH 520愛的密碼禮盒告白，我愛你＠兩位朋友。」



鎖定 @et.fashion 將在5／21 （三）抽出一位幸運粉絲，得到CHARLES & KEITH「520愛的密碼禮盒」一組，參加者不限留言次數（標記朋友需不同）。得獎者請於一周內私訊小編收件姓名、電話、郵遞區號以及地址。



以下看更多實用包款

Michael Kors 以平價實用的設計深受大眾喜愛，有聽過旗下的Jordi小折包嗎？去年秋冬就已經以百變風格打響名號，瞬間登上品牌暢銷包款的寶座。今年這個「美包製造機」又再度推出春夏新色，還吸引了隋棠、許路兒以及亞太區代言人檀健次搶先入手！

▲隋棠、檀健次拎MK超實用小折包 。（圖／品牌提供）

隋棠身穿藍色蕾絲洋裝展現唯美清新的風格，她選擇寶寶藍色澤的Jordi小折包，包身可任意變換形狀輕鬆變化出兩種攜帶方式，同時擁有男女皆宜的特點，檀健次則選擇了淺沙色托特包款式，彰顯率性自在氛圍。Jordi小折包主打極簡幾何美學，看點更在於折紙藝術的設計靈感，包身可任意變換形狀，也可輕鬆攤平收納，三種尺寸完美應對旅遊和上班所需。為迎接新季，也帶來了丹寧面料的小羊皮革款和輕盈的拉菲草拼接款，喚起了我們對於夏日旅行的美好期待！